Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Федун: «Спартак» без проблем впишется в новый лимит»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вопрос лимита на легионеров в РФПЛ, который до сих пор остается открытым.

    «Я всегда отстаивал формулу «6+5». В противном случае никто не будет задумываться о развитии футбола, а будут скупать пачками иностранцев. «Спартак» впишется в новую схему безо всяких проблем», – заявил Федун.

    «Спартак» откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии (90)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    PBor
    1436300958
    правильно все сказал.
    Ответить
    лошадка35
    1436301695
    без проблем спартак впишется только в зону вылета)
    Ответить
    Жентус
    1436301730
    Если наши полные бездарности, то на кой вообще нам надо 6+5 выстраивать? Какое развитие футбола??? Подтягивание умственно отсталых это не развитие! Да пусть у нас в чемпионате хоть ни 1 русского игрока не останется, зато чемпионат не так противно будет смотреться. Я не думаю что клубы уровня Уфы или Урала смогут похвастаться иностранными футболистами, им чисто в финансовом смысле надо выращивать молодежь. Так пусть у нас в стране и будут такие фарм клубы русских футболистов, пусть эти единицы будут дешевым вариантом профессиональных футболистов для наших клубов! За них не надо будет переплачивать как за легионеров, они будут просить меньшую зарплату, только лишь бы не играть в командах внизу таблицы. А не как сейчас Кокорин в Динамо, не заменимый *** его. Лимиты все эти тормозят футбол, а не развивают. Пока все ваши лимиты будут, не бывать в нашей стране дешевых профессиональных русских игроков. А будут они клянчить миллионы у наших клубов, а за границу их никто не возьмет. Какому дураку нужны русские наши игроки, если можно взять какого-нибудь африканца или бразильца, который ни в мастерстве не уступает, ни зарплату заоблачную не просит?! Спросите про сборную? Отмените лимит, ближайшие пару лет сборной у нас не будет, но пару лет спустя, она начнет подниматься с нуля. Как птица феникс, мы дошли до дна болота и нас уже почти с головой затянуло. Пора перерождаться и начинать с нуля. Посмотрите на чемпионат Португалии, у них есть всё. И игроки для сборной, как на подбор и их много. И Порту который не имеет португальцев, но всегда славился качественными приобретениями молодежи, которая становится топ футболистами. Отмени лимит, у нас будут разные клубы и как Бенфика и как Порту, но суть в том, что эту гниль нынешнюю только усугублять хотят. А нам надо, чтобы наши игроки и в Европе котировались и зарплаты не заоблачные просили. Тогда и сборная у нас будет хорошая и чемпионат, а не та дурь что есть сейчас.
    Ответить
    pereletnii
    1436306241
    В фнл разве тоже 5+6?
    Ответить
    112910415
    1436321252
    не вопрос
    Ответить
    alessios1990
    1436326144
    И это хорошо! По сути во всех линиях у красно-белых есть российские игроки) И возвращение в Спартак Яковлева и Широкова это очень хорошая новость для москвичей.
    Ответить
    nahan
    1436330030
    Посмотрим, как дальше продвинут новую схему.
    Ответить
    Спартак-воин
    1436360055
    Интересно, какие команды испытают проблемы с лимитом ?
    Ответить
    Ruslan3132
    1436905215
    раньше было 7+4 где 7 легов, щас 6+5 но никто нормально не говорит 6 легов или рос???
    Ответить
    ologreds
    1694997653
    numo435060
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+