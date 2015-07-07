Федун: «Спартак» без проблем впишется в новый лимит»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вопрос лимита на легионеров в РФПЛ, который до сих пор остается открытым.



«Я всегда отстаивал формулу «6+5». В противном случае никто не будет задумываться о развитии футбола, а будут скупать пачками иностранцев. «Спартак» впишется в новую схему безо всяких проблем», – заявил Федун.



«Спартак» откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».



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