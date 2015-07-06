Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Старт РФПЛ может быть отложен

    Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец рассказал, что старт Чемпионата России может быть отложен из-за проблем с утверждением лимита на легионеров. На прошлой неделе заместитель министра спорта Наталья Паршикова также сообщила, что РФПЛ не начнется без утвержденного Министерством спорта РФ лимита.

    «Если исполком РФС и Министерство спорта РФ не найдут точек соприкосновения в вопросе по лимиту на легионеров, тогда старт РФПЛ может быть отложен. Согласно последним поправкам в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» министерство по согласованию с лигами определяет количество легионеров.
    Лимит на легионеров – это часть регламента соревнования. Без понимания этой части не могут быть утверждены правила на новый сезон. До старта сезона осталось две недели, поэтому если решение не будет найдено, старт чемпионата придeтся перенести», – сказал Прокопец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии (255)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ТОС
    1436247144
    ау,глорхантеры,что вы несете?!? гнать копелку и боашку, лимит ужесточить до 3 легов и только зигранных за свои сборные, з\п урезать (по самые неболуйся),но увеличить премии за победу, освободившиеся средства (от того же коппелко),на развитие школ, тогда и в сборной будет кому играть и чемп интереснее станет, а только ради пару шагов в еврокубках,отменять лимит и гробить футбол,нет смысла!!!
    Ответить
    Chilahim
    1436256066
    Это Россия, это наша родина. Если можно придумать проволочки, то мы их придумаем! Слава ВВХ! Слава ПЖиВу! Затокрымнаш!
    Ответить
    pegas1276
    1436256177
    у нас, как всегда все через Опу ...
    Ответить
    sampos
    1436256848
    РФПЛ не успели подготовить поправку к правилам: \"ИСКЛЮЧИТЬ БЕГОТНЮ НА ф/ПОЛЕ И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕШКОМ\". Англичане так высказались по поводу саботажа ЧМ2018: Футбол для болельщиков, а не для политиков!(на ЧМ они приедут). Вот и нам нужен интересный и захватывающий футбол, а по сему,- пусть хоть одиннадцать легионеров играет и то интереснее. А для недовольных наших фу-тов откройте лигу \"Ы\" в степях Монголии (может пустят), заодно в правила им включите пункт: ИСКЛЮЧИТЬ БЕГОТНЮ НА ф/ПОЛЕ И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕШКОМ.
    Ответить
    2000mm
    1436259556
    Отменить лимит совсем! То есть - АБСОЛЮТНО! Пусть три-четыре клуба в нашем Чемпионате будут состоять сплошь из иностранцев высокого уровня, зато остальные 12, в основном - из наших ребят. Получится, что наши футболисты, будут внутри чемпионата, играть против Халков, Витселей и Вальбуэнов, около 10 игр за год, не учитывая выступлений в Еврокубках. Пусть проигрывая с треском, но, таким образом - поднимая свой собственный уровень футбола, ведь самый эффективный способ стать сильнее - играть с более сильным соперником.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436260621
    Регламент часто меняется...
    Ответить
    Независимое Мнение
    1436260839
    Российский футбол - беспощаден!
    Ответить
    turkmen_9
    1436267060
    Сколько лет уже с лимитом играем? Сколько лет отмена с двух гражданством, если игрок сыграл в другом чемпионате? Сколько лет тренирует иностранец сборную? Каков шансы победит ЧМ2018 с лимитом? В итоге нужен ли вообще лимит? --------------------------------------------------- Такие вопросы нужен поставит Министерство спорта РФ перед собой. Я лично за отмена лимита.
    Ответить
    sk1nface
    1436468894
    Российский футбол,что сказать)
    Ответить
    ologreds
    1694997659
    numo434946
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+