Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец рассказал, что старт Чемпионата России может быть отложен из-за проблем с утверждением лимита на легионеров. На прошлой неделе заместитель министра спорта Наталья Паршикова также сообщила, что РФПЛ не начнется без утвержденного Министерством спорта РФ лимита.





«Если исполком РФС и Министерство спорта РФ не найдут точек соприкосновения в вопросе по лимиту на легионеров, тогда старт РФПЛ может быть отложен. Согласно последним поправкам в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» министерство по согласованию с лигами определяет количество легионеров.