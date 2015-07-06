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    • Мутко: «У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким»

    Мутко: «У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, которые констатируют низкий уровень интереса к отечественному футболу со стороны болельщиков:

    «В последние годы чемпионат России по футболу не очень интересен, и у него рейтинг популярности падает. Сборная России неудачно выступает, и в связи с этим у нее тоже падает рейтинг популярности. В этом плане интерес к футболу сейчас невысок, – сказал Мутко. – С точки зрения самого футбола как зрелища – он да, безразличен. Это то, к чему мы пришли за последние 7-8 лет. Эти многочисленные скандалы... Даже вы, журналисты, пишете про футбол, но главный интерес у многих – рейтинги. Рейтинги поднимаются, а футбол этим убивается. Надо делать футбол красивым, интересным зрелищем. Вокруг него выстраивать целую историю – об этом речь сейчас. Даже радикальными методами.
    У нас хорошая основа, чтобы интерес к футболу был высоким. У нас и материально-техническая база неплохая, много людей играет самостоятельно в футбол», – сказал Мутко в разговоре с корреспондентом ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 15:16
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    Комментарии (63)
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    zenmicro
    1436196881
    Историю выстраивать? наверно уничтожив спортивный комплекс и клуб ТОРПЕДО вы ее будете выстраивать? Стадион почти с вековой историей и командой...и по всей стране такое Г, уничтожим то что любили миллионы и дадим шняжку спонсорскую
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    Сергей Саныч
    1436198885
    Сдаётся мне,что он плохо кончит. Кстати,он развёлся с супругой,как и все партийные бонзы?
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    starche
    1436204819
    Ничего не понял.
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    Законник
    1436205204
    Хорошая основа в России всегда была, только вы ее с с а-ля колосковыми всю профукали. Невелика честь приписывать все успехи себе, тусуясь при президенте(не имея к ним никакого отношения), а свои провалы валить на других.
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    Блоссия
    1436206535
    Под радикальными мерами понимается цензура? А что, давайте только про хорошее в стиле \"кое-где у нас порой\". Проходили.
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    Томск12
    1436206877
    Рейтинги поднимаются, а футбол этим убивается. - это он о чем,вообще? у нас отняли последнюю основу,когда перешли на систему осень-весна,когда и рад бы на футбол сходить,да сугробы на стадионе!
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    Igrov
    1436209796
    типичное выступление чинуши. Не в реальности он.
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    Fester_Addams
    1436235848
    Хоть плюй в глаза, всё Божья роса... З.Ы. Его вообще хоть раз в жизни на адекватность проверяли?
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    забайкальский армеец
    1436245231
    Мудко надо вообще запретить говорить о футболе и совать туда свои щупальца.
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    ologreds
    1694997661
    numo434940
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