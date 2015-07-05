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    "Саутгемптон" готов судиться с "Атлетико" из-за Алдервейрелда

    Английский "Саутгемптон" выразил готовность подать в суд на мадридский "Атлетико", если тот продаст защитника Тоби Алдервейрелда в какой-то другой клуб. Дело в том, что "святые" в соответствии с соглашением с испанцами имеют первоочередное право выкупа бельгийца, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Саутгемптоне". Однако мадридцы не дают англичанам воспользоваться своим правом приобрести защитника.

    Одним из претендентов на Алдервейрелда является лондонский "Тоттенхэм".

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    Источник: Skysports

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    05.07.2015 21:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:50

      Матрасники оказываются и мошенники...

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 5 июля 2015, 23:36

      жулье )

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      Рейтинг: +223

      DXTK 5 июля 2015, 22:25

      Мне кажется все дойдет до компинсации Где Атлетико заплатит Саутгемптону неустойку по контракту или чуть более, а после смогут Продать его, ведь такую цель приследовали и Святые купить его за 6.8 млн а потом самим продать в 3 раза дороже, так как игрок пользуется спросом. Если я был владельцем Саутгемптона меня бы устроила бы и не устойка или компенсация, так как права на игрока полностью принадлежат Атлетико, а дальше пускай сами решают куда его продавать. Компенсация в размере 3.5 млн.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 5 июля 2015, 22:06

      и если там есть контракт с таким условием - то они легко выиграют суд, потому что это не наши продажные суды.

      0
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > dzvinka 6 июля 2015, 15:29

      говорят, в контракте есть и пункт об отмене того пункта за 1.5 млн и говорят атлетико активировало эту опцию, так что правда за атлетико

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:35

      неоднозначно

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 5 июля 2015, 21:34

      По сути сами виноваты, сами подписались вот и получайте.

      У Атлетико ведь была возможность отменить опцию выкупа, выплатив Сотону 1,5 млн.

      В Атлетико увидели что он стоит значительно больше и значит его можно сбагрить посолиднее, вот и решили его в Тоттенхэм продать. Статус клуба и возможности повыше.

      Святые сами решили не рисковать, сэкономить что бы не выкинуть деньги на ветер..выбрали аренду, вот и расплатились. Сами виноваты.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > Mоnоlo 5 июля 2015, 21:47

      Я что-то не слышал чтобы Саутгемптон выражал желание его купить, они только аренду хотели продлить

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Serg_Diamond 5 июля 2015, 23:15

      Я слышала о том что они хотели выкупить его за фиксированую сумму 6,8 млн, но Атлетико их послало отменив пункт выкупа, заплатили за это святым 1,5 млн. Решили продать его подороже.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > Mоnоlo 6 июля 2015, 15:27

      И молодцы, если так. Если в контракте было действительно так прописано, значит какие вопросы к Атлетико

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      Рейтинг: +148

      alexov222 5 июля 2015, 21:20

      вроде писали,что в контракте есть пункт,по которому атлетико должен выплатить святым 1.5 мил,если будет продавать тоби в другой клуб..как они собираются суд выиграть?

      P.S. святым не позавидуешь...клайн ушел,если уйдет тоби и шнейдерлин,туго им будет..и так каждый год

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > alexov222 5 июля 2015, 21:44

      Купят новых ...все ровно продают они за нормальные деньги...молодежь у них одна из лучших в АПЛ...может только у Челси ярче сейчас

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > alexov222 5 июля 2015, 22:08

      вот о том и речь, что мадридци не хотят даже эти 1,5 оплатить видимо. иначе и новости не было бы

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > dzvinka 5 июля 2015, 23:50

      ты прав,на skysport написали,что все уперлось в эти 1.5 ляма) матрасы не только по игре жлобы)

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 5 июля 2015, 21:17

      Атлетам нужно выставить ценник 40 лямов для Сотона, если не возьмут продать в другой клуб за 15.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Master Football 7 5 июля 2015, 21:22

      для святых в контракте прописана цена 6.8 лямов

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 июля 2015, 21:14

      решительно настроены

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 21:12

      История а-ля Салах в Интере?

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