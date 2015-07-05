"Саутгемптон" готов судиться с "Атлетико" из-за Алдервейрелда

Английский "Саутгемптон" выразил готовность подать в суд на мадридский "Атлетико", если тот продаст защитника Тоби Алдервейрелда в какой-то другой клуб. Дело в том, что "святые" в соответствии с соглашением с испанцами имеют первоочередное право выкупа бельгийца, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Саутгемптоне". Однако мадридцы не дают англичанам воспользоваться своим правом приобрести защитника.



Одним из претендентов на Алдервейрелда является лондонский "Тоттенхэм".



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