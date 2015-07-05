«Саутгемптон» готов судиться с «Атлетико» из-за Алдервейрелда

Английский «Саутгемптон» выразил готовность подать в суд на мадридский «Атлетико», если тот продаст защитника Тоби Алдервейрелда в какой-то другой клуб. Дело в том, что «святые» в соответствии с соглашением с испанцами имеют первоочередное право выкупа бельгийца, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Саутгемптоне». Однако мадридцы не дают англичанам воспользоваться своим правом приобрести защитника.



Одним из претендентов на Алдервейрелда является лондонский «Тоттенхэм».



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