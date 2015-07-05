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    • «Саутгемптон» готов судиться с «Атлетико» из-за Алдервейрелда

    «Саутгемптон» готов судиться с «Атлетико» из-за Алдервейрелда

    Английский «Саутгемптон» выразил готовность подать в суд на мадридский «Атлетико», если тот продаст защитника Тоби Алдервейрелда в какой-то другой клуб. Дело в том, что «святые» в соответствии с соглашением с испанцами имеют первоочередное право выкупа бельгийца, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Саутгемптоне». Однако мадридцы не дают англичанам воспользоваться своим правом приобрести защитника.

    Одним из претендентов на Алдервейрелда является лондонский «Тоттенхэм».

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    Источник: Skysports

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    05.07.2015 21:10
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    Комментарии (19)
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    Zenit-84
    1436120063
    решительно настроены
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    Master Football 7
    1436120275
    Атлетам нужно выставить ценник 40 лямов для Сотона, если не возьмут продать в другой клуб за 15.
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    alexov222
    1436120404
    вроде писали,что в контракте есть пункт,по которому атлетико должен выплатить святым 1.5 мил,если будет продавать тоби в другой клуб..как они собираются суд выиграть? P.S. святым не позавидуешь...клайн ушел,если уйдет тоби и шнейдерлин,туго им будет..и так каждый год
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    Mоnоlo
    1436121297
    По сути сами виноваты, сами подписались вот и получайте. У Атлетико ведь была возможность отменить опцию выкупа, выплатив Сотону 1,5 млн. В Атлетико увидели что он стоит значительно больше и значит его можно сбагрить посолиднее, вот и решили его в Тоттенхэм продать. Статус клуба и возможности повыше. Святые сами решили не рисковать, сэкономить что бы не выкинуть деньги на ветер..выбрали аренду, вот и расплатились. Сами виноваты.
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    112910415
    1436121310
    неоднозначно
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    dzvinka
    1436123205
    и если там есть контракт с таким условием - то они легко выиграют суд, потому что это не наши продажные суды.
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    DXTK
    1436124341
    Мне кажется все дойдет до компинсации Где Атлетико заплатит Саутгемптону неустойку по контракту или чуть более, а после смогут Продать его, ведь такую цель приследовали и Святые купить его за 6.8 млн а потом самим продать в 3 раза дороже, так как игрок пользуется спросом. Если я был владельцем Саутгемптона меня бы устроила бы и не устойка или компенсация, так как права на игрока полностью принадлежат Атлетико, а дальше пускай сами решают куда его продавать. Компенсация в размере 3.5 млн.
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    Ruslan3132
    1436128619
    жулье )
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    nahan
    1436190626
    Матрасники оказываются и мошенники...
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    ologreds
    1694997665
    numo434877
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