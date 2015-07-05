Огбонна может оказаться в "Вест Хэме"

Защитник туринского "Ювентуса" Анжело Огбонна всерьез заинтересовал лондонский "Вест Хэм", информируют в Италии. Англичане уже готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро, не считая бонусов. Напомним, что Огбонна находится на карандаше еще у ряда английских коллективов.



В минувшей кампании "Серии А" игрок провел 25 матчей.



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