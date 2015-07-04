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    "Манчестер Сити" планирует потратить 100 млн фунтов в это трансферное окно

    По сообщениям британских СМИ, "Манчестер Сити" планирует потратить около 100 миллионов фунтов на усиление команды к новому сезону. Решение вызвано отменой ограничений, которые на клуб накладывал УЕФА из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Отмечается, что главными целями "горожан" на трансферном рынке станут Поль Погба, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне и Фабиан Делф.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.07.2015 01:00
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:02

      вовсе мало

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:24

      Сумма хватит только на Погбу.

      0
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      Рейтинг: +26

      всё продинамил 4 июля 2015, 13:17

      Ну и выбор! Лучше бы эти деньги отдали мне. Я бы распорядился ими намного полезнее для себя и всего человечества.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 июля 2015, 12:47

      черная дыра открылась для интейка.

      0
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      Рейтинг: +21

      Munez 4 июля 2015, 11:17

      Пусть берут 1 немца, 2 французов, 1 испанца..

      0
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      Рейтинг: +18

      Shafterhopf > Munez 4 июля 2015, 21:30

      Но хватит только на одного француза и гвинейца в одном лице.

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua 4 июля 2015, 10:37

      Мешок активирован

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 4 июля 2015, 10:04

      как раз на одного игрока и хватит - погбу.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:58

      На всех не хватит...

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 4 июля 2015, 09:14

      ну и ладно. больше интересуют веселые трансферы МЮ! пока что Маур в англии лидирует по нелепости трансферной политики, в этом сезоне)

      0
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      Рейтинг: +17

      Blue is the_Color 4 июля 2015, 09:04

      Вот мы и узнали цену вопроса по снятию санкции со стороны УЕФА в отношение фейр-плей

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > Blue is the_Color 4 июля 2015, 09:15

      а ответ такой! у МС есть стадион и играет клуб в АПЛ и соответственно получает огромный доход.
      а у Мусарки нет ничего

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