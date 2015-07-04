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    • «Манчестер Сити» планирует потратить 100 млн фунтов в это трансферное окно

    «Манчестер Сити» планирует потратить 100 млн фунтов в это трансферное окно

    По сообщениям британских СМИ, «Манчестер Сити» планирует потратить около 100 миллионов фунтов на усиление команды к новому сезону. Решение вызвано отменой ограничений, которые на клуб накладывал УЕФА из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Отмечается, что главными целями «горожан» на трансферном рынке станут Поль Погба, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне и Фабиан Делф.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.07.2015 01:00
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    Комментарии (50)
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    Arhive
    1435990493
    ну и ладно. больше интересуют веселые трансферы МЮ! пока что Маур в англии лидирует по нелепости трансферной политики, в этом сезоне)
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    Sevastopol-www
    1435993115
    На всех не хватит...
    Ответить
    lobsterdam
    1435993455
    как раз на одного игрока и хватит - погбу.
    Ответить
    yarukua
    1435995423
    Мешок активирован
    Ответить
    Munez
    1435997878
    Пусть берут 1 немца, 2 французов, 1 испанца..
    Ответить
    dzvinka
    1436003245
    черная дыра открылась для интейка.
    Ответить
    всё продинамил
    1436005056
    Ну и выбор! Лучше бы эти деньги отдали мне. Я бы распорядился ими намного полезнее для себя и всего человечества.
    Ответить
    nahan
    1436005483
    Сумма хватит только на Погбу.
    Ответить
    112910415
    1436115779
    вовсе мало
    Ответить
    ologreds
    1694997675
    numo434730
    Ответить
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