«Манчестер Сити» планирует потратить 100 млн фунтов в это трансферное окно

По сообщениям британских СМИ, «Манчестер Сити» планирует потратить около 100 миллионов фунтов на усиление команды к новому сезону. Решение вызвано отменой ограничений, которые на клуб накладывал УЕФА из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.



Отмечается, что главными целями «горожан» на трансферном рынке станут Поль Погба, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне и Фабиан Делф.



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