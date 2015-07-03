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"Локомотиву" интересен нигерийский форвард "Аль-Араби"

3 июля 2015, 07:13
10

Московский "Локомотив" активно следит за нападающим клуба "Аль-Араби" Имо Эзекиелем. Помимо "железнодорожников", купить игрока хотели бы бельгийские "Стандард" и "Андерлехт", однако потенциальное предложение россиян будет гораздо выгоднее. Ранее сообщалось, что африканец продолжит карьеру в Италии, но оттуда он конкретных предложений не получал.

В минувшем сезоне Эзекиель успел поиграть в аренде за "Стандард", провел за команду 15 игр и забил 6 мячей.

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Источник: Voetbal International
Россия. Премьер-лига Локомотив Эзекиель Имо
Комментарии (10)
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Krutoy
1435899157
А на кой он нам? :((
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ren888888
1435899971
Продать мазуту в африку нигирийцам-толку от них в росии!
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cska plus
1435900727
странная политика у Локо.
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kkomov
1435909544
положение динамо их не пугает - не боятся без еврокубков остаться?
Ответить
aseke25
1435911040
африка
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auersmacher
1435916919
Впервые слышу об этом парне. Но если он будет \"колотить\" чужие ворота, то я буду только рад, ведь Ниасс и Шкулетич пока не тянут...
Ответить
iiiiiws
1435916992
bananamania, что поделать, а что жемалединов чуканов аршак совсем донные?
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nahan
1435927342
Надо посмотреть, что за птица.
Ответить
Sevastopol-www
1436013836
Под наблюдением находится...
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