"Локомотиву" интересен нигерийский форвард "Аль-Араби"

Московский "Локомотив" активно следит за нападающим клуба "Аль-Араби" Имо Эзекиелем. Помимо "железнодорожников", купить игрока хотели бы бельгийские "Стандард" и "Андерлехт", однако потенциальное предложение россиян будет гораздо выгоднее. Ранее сообщалось, что африканец продолжит карьеру в Италии, но оттуда он конкретных предложений не получал.



В минувшем сезоне Эзекиель успел поиграть в аренде за "Стандард", провел за команду 15 игр и забил 6 мячей.



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