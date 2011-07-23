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Роберто Мартинес
Новости
Роберто Мартинес - новости
Испания
13 июля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
23 июля
11
Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду в матче с Испанией
7 июля
3
Тренер сборной Португалии оценил капитанские качества Роналду
7 июля
2
Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией
7 июля
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
7 июля
Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной
7 июля
12
Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии
7 июля
3
Тренер Португалии Мартинес ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
7 июля
4
Тренер Португалии высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
3 июля
Фото
Тренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
3 июля
1
Роналду назвали иконой
23 июня
1
Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном
20 июня
10
Сборная Португалии выбирает между тремя тренерами
20 июня
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
19 июня
Тренер Португалии пообещал скорректировать поведение Роналду
18 июня
3
Тренер сборной Португалии может возглавить клуб Роналду
18 июня
1
Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду
18 июня
15
Тренер Португалии Мартинес прокомментировал ничью с ДР Конго
17 июня
Тренер Португалии Мартинес объяснил преимущества скандальных пауз на ЧМ-2026
17 июня
У сборной Португалии будет новый тренер после ЧМ-2026
16 июня
3
Журналистка talkSport: «Роналду лишает Португалию шансов на победу на ЧМ»
15 июня
10
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026
19 мая
1
Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о завершении карьеры Роналду
31 марта
Тренер сборной Португалии сказал, есть ли у Роналду одержимость отметкой в 1000 голов
20 марта
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду
27 февраля
5
Фото
Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА
2025.12.15 22:46
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
2025.12.06 12:42
3
1
2
3
4
5
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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