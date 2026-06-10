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Роберто Мартинес
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Роберто Мартинес - статистика
Испания
13 июля 1973 (53)
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Команда
И
В
П
Н
Португалия
4
3
0
1
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
0 : 2
01.04.2026
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 0
29.03.2026
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