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    Роберто Мартинес - статистика

    Тренер
    Имя Роберто
    Фамилия Мартинес
    Команда Португалия
    Гражданство Испания
    Дата рождения 13 июля 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    23.03.2023 Португалия 4 : 0 Лихтенштейн Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    26.03.2023 Люксембург 0 : 6 Португалия Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
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