Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Товарищеские матчи 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009