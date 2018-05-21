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Роберто Мартинес
Материалы
Роберто Мартинес - материалы
Испания
13 июля 1973 (53)
Тренер
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Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал
Официально все из-за тактики. Похоже, на самом деле нет.
21.05.2018 17:15
21
Он уехал в другую страну и стал легендой. Этого парня любят все
Анхель Ранхель бросил диплом бухгалтера в Испании. Теперь он помогает бедным в Уэльсе, заодно продвигая «Суонси» в АПЛ.
21.01.2018 09:10
5
С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году
Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с бельгийцами. «Бомбардир» рассказывает о золотом поколении команды Роберто Мартинеса, которое совершенно точно выиграет какой-нибудь крупный турнир.
28.03.2017 14:30
6
«Мне предстоит многое сделать и многому научиться». Почему новый владелец «Эвертона» не делает клуб лучше
Сегодня на «Гудисон Парке» состоится мерсисайдское дерби. В преддверии битвы «Бомбардир» объсняет, почему приход нового владельца не поможет «Эвертону» стать успешнее «Ливерпуля».
19.12.2016 10:00
1
Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?
«Эвертон» задорно начал чемпионат, а вчера обыграл «Арсенал». При новом тренере команда меньше пропускает и идет выше в таблице. Неужели разница между Мартинесом и Куманом настолько сильна? «Бомбардир» разбирает цифры.
14.12.2016 16:00
4
«Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня
Гетце не нужен «Баварии». Селезнев разругался с руководством «Кубани». «Эвертон» уволил Мартинеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.05.2016 22:09
8
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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