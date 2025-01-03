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Саша Илич
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Саша Илич - новости
Партизан
Сербия
30 декабря 1977 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренер клуба РПЛ считает, что «Спартаку» будет сложно удержать Угальде
2025.01.03 08:40
5
Экс-тренер «Пари НН» Илич оценил работу Станковича в «Спартаке»
2025.01.03 08:11
Илич рассказал о предложениях после ухода из «Пари НН»
2024.12.21 16:33
Экс-тренер «Пари НН» оценил уровень РПЛ: «Выше сербской и болгарской лиг, на одном уровне с Грецией»
2024.10.25 13:13
2
Саша Илич оценил тренерские перспективы Мостового
2024.10.14 14:44
Орлов дал совет «Крыльям Советов», кем заменить Осинькина
2024.10.12 18:27
Спортивный директор «Пари НН» объяснил отставку Илича
2024.10.11 10:42
1
Юран поддержал Илича после его увольнения из «Пари НН»
2024.10.06 12:05
3
Рабинер прокомментировал отставку Илича из «Пари НН»: «Умом российский футбол не понять»
2024.10.05 22:40
2
Известна сумма, которую получит Илич за увольнение из «Пари НН»
2024.10.05 22:24
2
Илич высказался об увольнении из «Пари НН»
2024.10.05 20:45
3
«Пари НН» уволил Илича
2024.10.05 16:34
3
«Пари НН» выбрал нового главного тренера
2024.10.02 20:26
4
Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу над «Оренбургом»
2024.09.27 22:32
Раскрыт размер компенсации Иличу в случае увольнения из «Пари НН»
2024.09.23 14:56
5
Илич высказался о возможной отставке
2024.09.23 11:06
Фото
Тренер «Пари НН» ушел с матча против «Зенита»
2024.08.31 19:19
8
Илич рассказал, как «Пари НН» распределит силы на РПЛ и Кубок России
2024.08.15 08:00
Мостовой: «Я забил голов больше, чем у некоторых волос на голове»
2024.08.11 19:18
12
Видео
Речь Илича в раздевалке «Пари НН» после победы над «Химками»
2024.08.10 11:22
Тренер «Пари НН» высказался о победе в Махачкале
2024.08.05 07:55
1
Черданцев – о тренере «Пари НН»: «Любой эксперт с «Матч ТВ» будет работать не хуже»
2024.08.02 20:08
12
Комментарий «Пари НН» о возможной смене тренера после трех поражений подряд
2024.08.02 15:40
3
«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича
2024.08.02 13:29
6
«Это не уровень профессионального футбола»: Илич – об игре «Пари НН» против «Ахмата»
2024.08.01 00:30
3
В «Пари НН» задумались о смене тренера после двух туров РПЛ
2024.07.30 14:33
4
Радимов – о «Пари НН»: «Лучше бы они проиграли в переходных матчах, вылетели, очистились»
2024.07.30 10:32
1
Прогноз Булыкина на первую тренерскую отставку в сезоне РПЛ
2024.07.28 11:51
22
Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Илича
2024.06.01 20:29
2
Мор считает, что «Пари НН» заслужил вылет из РПЛ
2024.05.31 09:38
3
1
2
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