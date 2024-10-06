Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Юран поддержал Илича после его увольнения из «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал отставку из клуба Саши Илича.

    – Вы высказывали мнение о том, что российские специалисты лучше многих иностранных, которые к нам приезжают. Сейчас уволили Илича.

    – Я не отказываюсь от своих слов. Если тренеры титулованные, что-то выиграли в Европе, это хорошо. Но обычные тренеры в нынешнее время…

    Если говорить о спортивной составляющей, я Илича хочу поддержать. Четыре очка на выезде в последних двух матчах, 11-е место в турнирной таблице. И это с тем бюджетом, который есть у «Пари НН». Я же знаю, о чем говорю. Наверное, только у «Факела» и Махачкалы в лиге меньше.

    Чисто по-человечески Илича надо поддержать. Понимаю, если бы он проиграл «Акрону» и «Оренбургу», но нет. Так что я удивлен. У меня в голове эта отставка не укладывается. Для меня как тренера она удивительна.

    – Но многие критиковали Илича.

    – Как говорится, смотрите на табло. Команда шла в зоне вылета или в зоне стыковых матчей? Нет. Критика должна быть справедливой. Я работал там и знаю, что позволяет бюджет. У меня даже на трансферы был «ноль». Сейчас они приобретают игроков, да, но не скажу, что бюджет там и сейчас безграничный.

    Новости по теме
    Калинский из «Пари НН» станет шурином лучшего теннисиста в мире – сестру Николая называют секс-символом тенниса 3
    Рабинер прокомментировал отставку Илича из «Пари НН»: «Умом российский футбол не понять» 3
    Известна сумма, которую получит Илич за увольнение из «Пари НН» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1728209203
    Гончаренко уверенно выведет Пари НН в ПЕРДИВ!!!...)))
    Ответить
    sined1951
    1728210247
    Руководство клуба выбирает тренера для себя, а не для команды.Ое должен быть гибким с начальством и послушным.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+