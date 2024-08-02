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  • Черданцев – о тренере «Пари НН»: «Любой эксперт с «Матч ТВ» будет работать не хуже»

Черданцев – о тренере «Пари НН»: «Любой эксперт с «Матч ТВ» будет работать не хуже»

2 августа 2024, 20:08
12

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен назначением Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

  • Клуб РПЛ назначил серба в начале мая.
  • Нижегородцы начали сезон с 3 поражений подряд.
  • В прошлом чемпионате команда избежала вылета только в стыках.

«Не понимаю, зачем убрали Юрана. Назначение Илича – самое непонятное за последнее время. Лишний раз убеждаюсь в том, что в нашем футболе должна быть введена профессиональная градация для тренеров.

Мы должны видеть критерии, по которым человек получает разрешение на работу в клубе, почему человек занимает место, которое вполне мог занять российский специалист.

Любой эксперт на нашем канале будет работать не хуже Илича. На каком основании подобные тренеры получают разрешение на работу в России?

Прошу РФС серьезно об этом задуматься. Должны быть дополнительные критерии оценки иностранного тренера, который претендует на работу в России», – сказал Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1722620361
Да ваши эксперты никогда в тренеры не пойдут, потому что там работать нужно, а не балаболить.
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Бан
1722620403
Конечно себя Чердак тоже причисляет к экспертам. ПС. Самый неприятный после Губошлепа товарищ. Всегда на понтах без всяких предпосылок.
Ответить
...уефан
1722621511
...ну, теперь Губе слово)...
Ответить
Spartak_forv@
1722622186
Георгий,если вас удерживают в заложниках Мостовой, моргните один раз.Если ипотека,то два раза
Ответить
NewLife
1722625095
Какую херню ты несешь, Чердак. Как тебя терпят на тв ?
Ответить
nik55
1722625183
тупой чердак опять рот открыл
Ответить
BRO_football
1722629347
Ага. Любой эксперт с пивным пузом у телевизора будет работать лучше. Знаем мы таких!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1722655772
Когда уже Чердак свои ставни закроет, аж блевать охота
Ответить
Хулиганин
1722663149
Так они и работают периодически. Потом их вышибают. Они портки стирают и вот они снова эксперды. Гонят в эфир. Если бы мне вот, то я бы ух.
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Artemka444
1722663875
Когда уже ввидут критери для комментаторов и наберут нормальных!!! А то шайка ваша надоела уже
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