Черданцев – о тренере «Пари НН»: «Любой эксперт с «Матч ТВ» будет работать не хуже»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен назначением Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

Клуб РПЛ назначил серба в начале мая.

Нижегородцы начали сезон с 3 поражений подряд.

В прошлом чемпионате команда избежала вылета только в стыках.

«Не понимаю, зачем убрали Юрана. Назначение Илича – самое непонятное за последнее время. Лишний раз убеждаюсь в том, что в нашем футболе должна быть введена профессиональная градация для тренеров.

Мы должны видеть критерии, по которым человек получает разрешение на работу в клубе, почему человек занимает место, которое вполне мог занять российский специалист.

Любой эксперт на нашем канале будет работать не хуже Илича. На каком основании подобные тренеры получают разрешение на работу в России?

Прошу РФС серьезно об этом задуматься. Должны быть дополнительные критерии оценки иностранного тренера, который претендует на работу в России», – сказал Черданцев.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?