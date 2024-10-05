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    • Рабинер прокомментировал отставку Илича из «Пари НН»: «Умом российский футбол не понять»

    Рабинер прокомментировал отставку Илича из «Пари НН»: «Умом российский футбол не понять»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по отставке главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

    «Не понимаю, как, когда и почему увольняют и назначают тренеров в Нижнем Новгороде. Во второй половине прошлого сезона не понял назначения Саши Илича, а сегодня не понял его увольнения. Как и того, что этому увольнению – как минимум его моменту – никто не удивляется.

    В начале сезона Илич казался первым кандидатом на отставку, и тогда действительно никакой игры у «Пари НН» не было. Но после 2:7 в двух первых турах дома от «Рубина» и ЦСКА случились две победы по 1:0 у Махачкалы в гостях (там, правда, при изрядной судейской помощи) и «Химок» дома. Тема увольнения после шести очков в четырех турах заморозилась.

    Дальше – три поражения подряд, правда, два из них почти неизбежных, от «Краснодара» и «Зенита». Вот, казалось бы, хороший момент, если хотите увольнять. Нет, оставляют.

    Ничья на выезде с конкурентом за выживание «Факелом». 1:3 дома от «Локомотива». То есть одно очко в пяти матчах (правда, три из них – с первой тройкой). Снова Илич на месте.

    После чего Нижний обыгрывает в гостях 2:1 «Оренбург», а сегодня играет 2:2 в Самаре с «Акроном», причем Зе Турбо сравнивает на 94-й. Четыре очка в двух матчах подряд на выезде при четырех забитых мячах. Выход на 11-е место, команда вне зоны стыков.

    И вот тут-то Илича и увольняют! Да еще и с необходимостью, как пишет Карп, полной выплаты зарплаты до конца сезона, то есть контакта!

    Я понимаю, что ничего не понимаю.

    Держать тренера, когда ничего не получается, и убрать его именно в тот момент, когда что-то начало получаться и команда выполняет задачу не вылететь – это как вообще?

    Я не знаком с Иличем, безразличен к нему как к специалисту и человеку – и, в отличие от разговоров об отставке Игоря Осинькина, по поводу которой сегодня к новому губернатору Самарской области Федорищеву обратились с письмом возмущенные болельщики, увольнение серба не вызывает у меня никаких личных эмоций. Но я совершенно не понимаю его здесь и сейчас с чисто профессиональной точки зрения. Хотелось бы услышать от руководства клуба подробное объяснение. Тут не видно ни футбольных, ни даже финансовых причин.

    Только не надо рассказывать сказки о том, что у «Пари НН» нет игры и все такое прочее. Во-первых, ниже десятого места ее сейчас нет ни у кого (да и чуть выше – разве что у «Акрона»), во-вторых, раньше держать Илича это не мешало. А в-третьих, именно сейчас ее зачатки и начали появляться, и, главное, для команды такого уровня есть необходимый результат.

    Выходит, договорились с кем-то таким, ради кого можно и Илича в такой момент уволить, и компенсацию вполне себе щедрую ему заплатить? Но что-то сомневаюсь, что у «Пари НН» успешно завершились переговоры с Жозе Моуринью, Юргеном Клоппом или даже Станиславом Черчесовым. А тогда – зачем это всe?

    Лишний раз убеждаюсь, что умом российский футбол чаще всего не понять. И если отставка Давида Деограсии из «Оренбурга» была абсолютно логична и своевременна (можно было даже раньше), то об Иличе можно было бы это сказать где-то месяц назад, но точно не сейчас», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    05.10.2024 22:40
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    Комментарии (1)
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    1728158612
    Это афтершоки.Слышал про такие?А если чего-то не понимаешь,садись писать книгу "Как возрождали "Спартак".
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