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    Илич рассказал о предложениях после ухода из «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что после ухода из нижегородского клуба общался с представителями команд РПЛ, но до конкретных предложений дело не дошло.

    «Сейчас я свободен и жду какого-то предложения. Слежу за матчами вместе с семьей из Белграда.

    Общение с клубами из РПЛ и других стран было, но до конкретного предложения дело не дошло. Уже зима и останется только ждать», – сказал Илич.

    • Сербский специалист возглавлял «Пари НН» с 4 мая по 5 октября. Его сменил Виктор Гончаренко.
    • Под руководством Илича «Пари НН» провел 22 матча, одержал 4 победы при 5 ничьих и 13 поражениях.

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    Источник: Sport24

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