Илич рассказал о предложениях после ухода из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что после ухода из нижегородского клуба общался с представителями команд РПЛ, но до конкретных предложений дело не дошло.
«Сейчас я свободен и жду какого-то предложения. Слежу за матчами вместе с семьей из Белграда.
Общение с клубами из РПЛ и других стран было, но до конкретного предложения дело не дошло. Уже зима и останется только ждать», – сказал Илич.
- Сербский специалист возглавлял «Пари НН» с 4 мая по 5 октября. Его сменил Виктор Гончаренко.
- Под руководством Илича «Пари НН» провел 22 матча, одержал 4 победы при 5 ничьих и 13 поражениях.