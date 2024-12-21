Илич рассказал о предложениях после ухода из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что после ухода из нижегородского клуба общался с представителями команд РПЛ, но до конкретных предложений дело не дошло.

«Сейчас я свободен и жду какого-то предложения. Слежу за матчами вместе с семьей из Белграда.

Общение с клубами из РПЛ и других стран было, но до конкретного предложения дело не дошло. Уже зима и останется только ждать», – сказал Илич.