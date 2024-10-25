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    • Экс-тренер «Пари НН» оценил уровень РПЛ: «Выше сербской и болгарской лиг, на одном уровне с Грецией»

    Экс-тренер «Пари НН» оценил уровень РПЛ: «Выше сербской и болгарской лиг, на одном уровне с Грецией»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об уровне чемпионата России.

    «Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов, например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба. Тошич, Красич, можно долго вспоминать.

    И логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков.

    Но мое мнение – РПЛ остается сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках», – сказал Илич.

    • Сербский специалист возглавлял «Пари НН» с 4 мая по 5 октября этого года.
    • Ранее он был главным тренером греческого «Атромитоса», болгарского ЦСКА (София), сербского клуба «Чукарички» и юношеских сборных Сербии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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