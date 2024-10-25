Экс-тренер «Пари НН» оценил уровень РПЛ: «Выше сербской и болгарской лиг, на одном уровне с Грецией»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об уровне чемпионата России.

«Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов, например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба. Тошич, Красич, можно долго вспоминать.

И логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков.

Но мое мнение – РПЛ остается сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках», – сказал Илич.