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    • Экс-тренер «Пари НН» Илич оценил работу Станковича в «Спартаке»

    Экс-тренер «Пари НН» Илич оценил работу Станковича в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о работе соотечественника Деяна Станковича в «Спартаке».

    «В последние 6 месяцев Деян Станкович проделывает работу в «Спартаке», он пытается делать команду лучше каждый день. И сейчас «Спартак» выглядит намного сильнее, чем в начале сезона. И это заслуга Деяна и его тренерского штаба.

    Я надеюсь, что он добьется успеха, Станкович не только прекрасный специалист, но и великолепный человек. Он проделал великолепные вещи с московским клубом.

    Все знают, что «Спартак» – самый известный клуб России, но после перерыва всем будет очень тяжело. Команда уже около 10 лет не выигрывала чемпионство, надеюсь, Деяну удастся переломить эту ситуацию», – сказал Илич.

    • Станкович возглавил «Спартак» летом. Команда сейчас занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 балла.
    • Серб Илич возглавлял «Пари НН» с мая по октябрь 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2025 08:11
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