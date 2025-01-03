Экс-тренер «Пари НН» Илич оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о работе соотечественника Деяна Станковича в «Спартаке».

«В последние 6 месяцев Деян Станкович проделывает работу в «Спартаке», он пытается делать команду лучше каждый день. И сейчас «Спартак» выглядит намного сильнее, чем в начале сезона. И это заслуга Деяна и его тренерского штаба.

Я надеюсь, что он добьется успеха, Станкович не только прекрасный специалист, но и великолепный человек. Он проделал великолепные вещи с московским клубом.

Все знают, что «Спартак» – самый известный клуб России, но после перерыва всем будет очень тяжело. Команда уже около 10 лет не выигрывала чемпионство, надеюсь, Деяну удастся переломить эту ситуацию», – сказал Илич.