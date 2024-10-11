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    Спортивный директор «Пари НН» объяснил отставку Илича

    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал увольнение Саши Илича с поста главного тренера команды.

    – Главный вопрос, который у многих возник после отставки Илича: за что? Команда взяла четыре очка в последних двух матчах, поэтому не все поняли логику. Объясните.

    – В первую очередь хочется еще раз поблагодарить за работу Сашу Илича и его штаб, мы им благодарны за то, что клуб в минувшем сезоне сохранил место в Премьер-лиге. Остались в хороших отношениях.

    А логика клуба – всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали, и мы не видели изменений для их решения. Более детально обсуждать эти моменты считаю неправильным – это наша внутренняя кухня.

    Говоря о времени смены тренерского штаба, мы в том числе учитывали два аспекта. Во-первых, что стиль игры «Пари НН» низким блоком при Иличе неудобен для «Оренбурга» (они и в большинстве против «Химок» мало создали) и «Акрона».

    А во-вторых, что затем наступает международная пауза в чемпионате, которая позволит новому тренеру лучше познакомиться с командой и начать внедрять свои идеи.

    • «Пари НН» объявил об увольнении Илича 5 октября.
    • Он возглавлял команду с 4 мая. Под его руководством нижегородцы провели 22 матча, одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
    • Клуб занимает 12-е место в чемпионате России с 11 очками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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