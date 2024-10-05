«Пари НН» уволил Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сашей Иличем.
«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», – сказал Мелик‑Гусейнов.
- Сегодня «Пари НН» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.
- Нижегородцы на данный момент занимают 11-е место в чемпионате России с 11 очками.
- Илич возглавлял «Пари НН» с 4 мая. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.