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    «Пари НН» уволил Илича

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сашей Иличем.

    «Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», – сказал Мелик‑Гусейнов.

    • Сегодня «Пари НН» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.
    • Нижегородцы на данный момент занимают 11-е место в чемпионате России с 11 очками.
    • Илич возглавлял «Пари НН» с 4 мая. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 16:34
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    Комментарии (5)
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    Красногорск_Фан
    1728135603
    в топ -5 не вошел? чмудаки
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    FRZZ
    1728136101
    Четвёртое увольнение…. прошло всего 11 туров.
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    Интерес
    1728136424
    Любят перемены.В мутной воде легче пилить золотое бревно.
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    ...уефан
    1728139543
    ...наверное в тройке хотели идти?)...
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