Илич высказался об увольнении из «Пари НН»

Экс-тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал свое увольнение из нижегородского клуба.
«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол.
Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха.
У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я все понимаю.
Я желаю «Пари НН» удачи в продолжении чемпионата и буду их большим болельщиком», – сказал Илич.
- Сегодня «Пари НН» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.
- Нижегородцы на данный момент занимают 11-е место в чемпионате России с 11 очками.
- Илич возглавлял «Пари НН» с 4 мая. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
- Ожидается, что серба сменит Виктор Гончаренко, а сам балканский специалист получит компенсацию в размере 300 тысяч евро.