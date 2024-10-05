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    Илич высказался об увольнении из «Пари НН»

    Экс-тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал свое увольнение из нижегородского клуба.

    «Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол.

    Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха.

    У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я все понимаю.

    Я желаю «Пари НН» удачи в продолжении чемпионата и буду их большим болельщиком», – сказал Илич.

    • Сегодня «Пари НН» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.
    • Нижегородцы на данный момент занимают 11-е место в чемпионате России с 11 очками.
    • Илич возглавлял «Пари НН» с 4 мая. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
    • Ожидается, что серба сменит Виктор Гончаренко, а сам балканский специалист получит компенсацию в размере 300 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2024 20:45
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    Комментарии (4)
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    FCSpartakM
    1728152788
    По сути задачу спокойно барахтаться он выполнял. Набирал очки с конкурентами, обсирался с топами. Всяко лучше Сережи Юрана, который 6 матчей проиграл подряд. Даже для скромного клуба это анамально
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    Интерес
    1728155047
    Меня уволили со скуки,ведь русские-такие...
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    Рыло свина
    1728155973
    деньги получит и работать не надо!
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