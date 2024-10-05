Илич высказался об увольнении из «Пари НН»

Экс-тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал свое увольнение из нижегородского клуба.

«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол.

Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха.

У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я все понимаю.

Я желаю «Пари НН» удачи в продолжении чемпионата и буду их большим болельщиком», – сказал Илич.