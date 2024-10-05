Назван основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

«Окончательного решения по назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера нет, но он является главным кандидатом», – сказал источник «Матч ТВ».