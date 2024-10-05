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    • Назван основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»

    Назван основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»

    Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

    «Окончательного решения по назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера нет, но он является главным кандидатом», – сказал источник «Матч ТВ».

    • Сегодня генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил об отставке с поста главного тренера нижегородцев Саши Илича.
    • Последним местом работы 47‑летнего Гончаренко был «Урал», из которого его уволили в июне после первого стыкового матча за место в РПЛ с «Акроном».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 17:15
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    Комментарии (11)
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    fakeid
    1728138396
    вы даже в одной новости ухитрились написать его фамилию через "о" и через "а". извечный вопрос: беларусь или белоруссия. сам он просил писать его фамилию гАнчаренко, источник с этим справился.
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    ivany4
    1728138981
    Круговорот тренеров в РПЛ.))
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    Интерес
    1728139097
    Топи их всех,Витя!
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    ...уефан
    1728139108
    ..."Давно мы не виделись и нахер мы встретились!"(с)...
    Ответить
    insider_retro
    1728139663
    Мостовой, очевидно, замыкает 2-ой десяток претендентов...
    Ответить
    FRZZ
    1728140250
    Российский футбол очень предсказуем, не чтобы Мостового приглашать, назначили мудака.
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    subbotaspartak
    1728140793
    Скучно это всё...
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    Тинез Розоп
    1728142880
    Саня не вовремя на больничку слёг(
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    Spartak_forv@
    1728143843
    Гончаренко такими темпами в Божовича превратится))
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