Назван основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».
«Окончательного решения по назначению Виктора Гончаренко на пост главного тренера нет, но он является главным кандидатом», – сказал источник «Матч ТВ».
- Сегодня генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил об отставке с поста главного тренера нижегородцев Саши Илича.
- Последним местом работы 47‑летнего Гончаренко был «Урал», из которого его уволили в июне после первого стыкового матча за место в РПЛ с «Акроном».