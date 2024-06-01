Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Илича

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов после победы команды в ответном стыковом матче за место в РПЛ с «Арсеналом» (2:0) сообщил, что главный тренер команды Саша Илич останется на своем посту и не покинет клуб.

    – Илич остается на своем посту? Он будет тренировать команду в следующем сезоне?

    – У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он.

    • В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2, но сохранил место в РПЛ по разнице мячей.
    • Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая после отставки Сергея Юрана.

    Новости по теме
    «Пари НН» выкупил полузащитника ЦСКА 4
    Черчесов ответил, были ли у него переговоры со «Спартаком» и «Пари НН» 4
    В «Пари НН» попробуют подписать Дзюбу 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1717263927
    Интересная штука жизнь и футбол в ней. Илич проигрывал всё что можно, но главный матч выиграл и продолжил работу в клубе. Слишкович шёл без поражений , но главный матч (Кубок с Балтикой )проиграл и уже не работает в клубе. Такие вот "выкрутасы" в тренерской судьбе.
    Ответить
    ...уефан
    1717265670
    ...Саша Илич это - Александр Ильич... А фамилия?...
    Ответить
    BRO_football
    1717270540
    А кто нам обещал Дзюбу и Черчесова в случае сохранения прописки в РПЛ? Обманули, выходит
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+