Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов после победы команды в ответном стыковом матче за место в РПЛ с «Арсеналом» (2:0) сообщил, что главный тренер команды Саша Илич останется на своем посту и не покинет клуб.

– Илич остается на своем посту? Он будет тренировать команду в следующем сезоне?

– У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он.