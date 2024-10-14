Саша Илич оценил тренерские перспективы Мостового

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич пожелал экс-полузащитнику «Спартака», «Сельты» и сборной России Александру Мостовому удачно пройти стажировку в московском клубе.
– Вы играли с Александром Мостовым в «Сельте». Общались ли вы с ним по ходу сезона? Может быть, советовались?
– Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.
– Знаете ли вы о его проблемах с физическим здоровьем?
– Не в курсе.
– Сейчас он в больнице, но в ближайшее время должен выписаться и пройти стажировку в «Спартаке». Как думаете, в тренерской деятельности у него может что‑то получиться?
– Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если всe сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке.
- Илич и Мостовой вместе играли за «Сельту» в 2004 году.
- В конце сентября «Спартак» сообщил, что Мостовой пройдет стажировку в команде и будут посещать тренировки красно‑белых.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках.