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    Саша Илич оценил тренерские перспективы Мостового

    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич пожелал экс-полузащитнику «Спартака», «Сельты» и сборной России Александру Мостовому удачно пройти стажировку в московском клубе.

    – Вы играли с Александром Мостовым в «Сельте». Общались ли вы с ним по ходу сезона? Может быть, советовались?

    – Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.

    – Знаете ли вы о его проблемах с физическим здоровьем?

    – Не в курсе.

    – Сейчас он в больнице, но в ближайшее время должен выписаться и пройти стажировку в «Спартаке». Как думаете, в тренерской деятельности у него может что‑то получиться?

    – Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если всe сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке.

    • Илич и Мостовой вместе играли за «Сельту» в 2004 году.
    • В конце сентября «Спартак» сообщил, что Мостовой пройдет стажировку в команде и будут посещать тренировки красно‑белых.
    • В начале октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    1728910317
    А что не сказали ему,что царёк думает о нём как тренере???Постеснялись,что ли?
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