Мор считает, что «Пари НН» заслужил вылет из РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор высказался о ситуации в «Пари НН», который проиграл в первом стыковом матче за место в РПЛ «Арсеналу» (1:2).

– Не понимаю, за счет чего «Пари НН» может побеждать. Какую‑то ничью выстрадать еще могут. Сейчас у них нет команды. Порядок бьет класс. У тульского «Арсенала» понятная игра, они мало пропускают. Команда понимает, что делает на поле и бьется. То, чего не делает «Пари НН».

Полностью пропала игра с приходом Илича; вроде бы начали возвращаться к базовым настройкам Юрана, но уже тоже не получается. Если бы Юрана не отправили в отставку, команда бы избежала стыковых матчей. Вряд ли были бы фееричные матчи, но команда была бы выше.

– Можно ли сказать, что таким выступлением во второй части сезона, такими каровыми решениями «Пари НН» заслужил вылета в Первую лигу?

– Да, думаю, заслужил. На данный момент команды в «Пари НН» нет, хотя футболисты неплохие.