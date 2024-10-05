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    • Известна сумма, которую получит Илич за увольнение из «Пари НН»

    Известна сумма, которую получит Илич за увольнение из «Пари НН»

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл неустойку уже бывшего главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

    «За увольнение Илич получит ЗП за девять месяцев работы в «Пари НН», которую полагаются по контракту: никакой фиксированной ставки в 300 тысяч евро (или аналогичной суммы в рублях) за отставку в контракте Саши прописано не было.

    Серб получит оклад (30 тысяч евро в месяц после налогов) до конца контракта (30 июня 2025 года). Итого: 270 тысяч евро или 28 миллионов 350 тысяч рублей по курсу на сегодня (105)» – написал Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.10.2024 22:24
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728156714
    В третьей столице России денег куры не клюют. ((
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    Интерес
    1728158226
    Пришёл без стука-ушёл без звука;за работу-двойка,в кармане-неустойка.
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