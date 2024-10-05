Известна сумма, которую получит Илич за увольнение из «Пари НН»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл неустойку уже бывшего главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«За увольнение Илич получит ЗП за девять месяцев работы в «Пари НН», которую полагаются по контракту: никакой фиксированной ставки в 300 тысяч евро (или аналогичной суммы в рублях) за отставку в контракте Саши прописано не было.

Серб получит оклад (30 тысяч евро в месяц после налогов) до конца контракта (30 июня 2025 года). Итого: 270 тысяч евро или 28 миллионов 350 тысяч рублей по курсу на сегодня (105)» – написал Карпов.