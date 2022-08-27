Вячеслав Луговкин
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Луговкин
|Команда
|Знамя Труда
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 февраля 1968
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Луговкин
|Команда
|Знамя Труда
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 февраля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Знамя
|15
|5
|7
|3
|Дата
|Матч
|27.08.2022
|Салют
|1 : 0
|Знамя
|02.10.2022
|Знамя
|1 : 5
|Химки-2
|10.09.2022
|Зенит
|1 : 0
|Знамя
|18.09.2022
|Знамя
|2 : 2
|Сокол
|22.09.2022
|Сокол
|1 : 2
|Знамя
|26.09.2022
|Знамя
|1 : 1
|Зенит
|05.09.2022
|Химки-2
|1 : 2
|Знамя
|08.10.2022
|Знамя
|1 : 3
|Салют
|15.10.2022
|Знамя
|0 : 2
|Калуга
|19.10.2022
|Космос
|4 : 0
|Знамя
|24.10.2022
|Сатурн
|3 : 1
|Знамя
|30.10.2022
|Знамя
|2 : 0
|Коломна
|04.11.2022
|Балашиха
|1 : 5
|Знамя
|10.11.2022
|Знамя
|1 : 1
|Динамо Вл
|13.11.2022
|Знамя
|1 : 0
|СКА-Хабаровск-2