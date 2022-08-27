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    Вячеслав Луговкин

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Отчество Борисович
    Фамилия Луговкин
    Команда Знамя Труда
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 февраля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Знамя 15 5 7 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.08.2022 Салют 1 : 0 Знамя
    02.10.2022 Знамя 1 : 5 Химки-2
    10.09.2022 Зенит 1 : 0 Знамя
    18.09.2022 Знамя 2 : 2 Сокол
    22.09.2022 Сокол 1 : 2 Знамя
    26.09.2022 Знамя 1 : 1 Зенит
    05.09.2022 Химки-2 1 : 2 Знамя
    08.10.2022 Знамя 1 : 3 Салют
    15.10.2022 Знамя 0 : 2 Калуга
    19.10.2022 Космос 4 : 0 Знамя
    24.10.2022 Сатурн 3 : 1 Знамя
    30.10.2022 Знамя 2 : 0 Коломна
    04.11.2022 Балашиха 1 : 5 Знамя
    10.11.2022 Знамя 1 : 1 Динамо Вл
    13.11.2022 Знамя 1 : 0 СКА-Хабаровск-2
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