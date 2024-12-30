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    Агент Батракова оценил стоимость игрока

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о стоимости футболиста.

    «Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов, но не больше. Я оттуда взял эту цифру», – сказал Кузьмичев.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
    • Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    FROLL007
    1735555612
    Много таких подающих надежд было. Один два сезона после "звезды" и поминай как звали.
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    Борис34684
    1735560909
    Журналюги и агенты создают ажиотаж вокруг игрока и после этого игрок теряется куда то.
    Ответить
    Skull_Boy
    1735562003
    Какие 15 млн и 5 кто-нибудь дал бы
    Ответить
    BarStep
    1735564001
    Я то ж свою куйню хочу продать дорого.. Разместил на Авито., жду дураков. :)
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1735567741
    Раз пошли такие разговоры, значит футбол уже закончился. Похоже на историю глущенкого.
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