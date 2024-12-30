Агент Батракова оценил стоимость игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о стоимости футболиста.

«Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов, но не больше. Я оттуда взял эту цифру», – сказал Кузьмичев.