Агент Батракова оценил стоимость игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о стоимости футболиста.
«Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов, но не больше. Я оттуда взял эту цифру», – сказал Кузьмичев.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.