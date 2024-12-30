Названа причина возможного ухода Роналду из «Аль-Насра»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» по истечении контракта 30 июня 2025 года.
По информации Marca, португалец хочет выиграть чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Насром». При этом, он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще. Вариант с окончанием карьеры 39-летний Роналду не рассматривает.
- В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.
- Команда занимает в текущем розыгрыше саудовской Про-лиги 4-е место с 25 очками после 13 матчей. Отставание от лидера составляет 11 очков.