Названа причина возможного ухода Роналду из «Аль-Насра»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» по истечении контракта 30 июня 2025 года.

По информации Marca, португалец хочет выиграть чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Насром». При этом, он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще. Вариант с окончанием карьеры 39-летний Роналду не рассматривает.