Экс-тренер сборной России: «Пьянич не оправдывает перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказалсся об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«На сегодняшний день Пьянич не оправдывает своего перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды. Думаю, он достаточно умный человек и пока действовал по по принципу «не навреди». Ничего серьeзного для команды он пока не сделал, потому что, наверное, он ещe не совсем готов физическом плане. Или же всe-таки его карьера уже на закате.

Определить наверняка, что же с ним не так, пока достаточно трудно. После зимней паузы и сборов, пожалуй, можно будет говорить конкретнее. Никто не сомневается в том, что Пьянич умеет играть в футбол. Но в ЦСКА он действует в ключе: я даю то, что сам хорошо умею. Наладить игру в середине поля он может. Будем смотреть, как Миралем проявит себя весной», – сказал Игнатьев.