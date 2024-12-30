Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер сборной России: «Пьянич не оправдывает перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды»

    Экс-тренер сборной России: «Пьянич не оправдывает перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказалсся об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

    «На сегодняшний день Пьянич не оправдывает своего перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды. Думаю, он достаточно умный человек и пока действовал по по принципу «не навреди». Ничего серьeзного для команды он пока не сделал, потому что, наверное, он ещe не совсем готов физическом плане. Или же всe-таки его карьера уже на закате.

    Определить наверняка, что же с ним не так, пока достаточно трудно. После зимней паузы и сборов, пожалуй, можно будет говорить конкретнее. Никто не сомневается в том, что Пьянич умеет играть в футбол. Но в ЦСКА он действует в ключе: я даю то, что сам хорошо умею. Наладить игру в середине поля он может. Будем смотреть, как Миралем проявит себя весной», – сказал Игнатьев.

    • 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
    • Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.

    Новости по теме
    Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА покинул «СКА-Хабаровск»
    Агент Помазуна оценил возможность ухода игрока из ЦСКА 4
    Пьянич вспомнил, что несколько лет назад говорили в «Барселоне» о Ямале
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1735557956
    Так это и не секрет...Маркизио в своё время в зенит переходил не для игры вт футбол....гнать давно пора всех сбитых лётчиков, которым важно только бабло
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 