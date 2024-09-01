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Юрий Газзаев
Новости
Юрий Газзаев - новости
Россия
27 ноября 1960 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
На матче команды Газзаева в Первой лиге на стадионе погас свет
2024.09.01 23:12
1
Евсеев близок к назначению на пост главного тренера «Шинника»
2021.05.25 17:33
2
Фото
Газзаев стал главным тренером «Шинника»
2020.11.09 16:29
2
Юрий Газзаев может возглавить «Шинник»
2020.10.30 17:17
Юрий Газзаев: «Контракт с «Енисеем» подписал не глядя. Там был пункт: если ухожу сам, то плачу неустойку 10 миллионов»
2020.06.15 14:08
Тарханов: «В «Енисее» мог оказаться еще зимой, но я сразу предупредил: «У вас есть Газзаев, на живое место не пойду»
2020.06.07 15:59
Sport24: Тарханов возглавит «Енисей
2020.06.02 21:40
2
Юрий Газзаев – о возможном назначении в «Аланию»: «Это неправда»
2020.05.19 16:18
Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»
2020.05.19 14:21
Газзаев: «Остаюсь в «Енисее». Присоединюсь к команде на сборе в Турции»
2020.01.28 15:55
Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»
2020.01.27 09:43
Фото
Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым
2020.01.24 12:23
4
Юрий Газзаев: «Наши с «Енисеем» пути разошлись. Мне позвонили и сказали, что мы расстаемся»
2019.12.26 13:54
«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении
2019.12.26 13:21
1
Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея»
2019.08.16 10:55
Газзаев — о матче с Сан-Марино: «Россия провела очень хорошую тренировку. Надо выходить из группы»
2019.06.09 08:14
4
Газзаев: «Надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины. Братские народы должны жить в мире»
2019.04.01 21:16
36
Юрий Газзаев – о подкатах в раздевалке, долге в 600 миллионов рублей, приглашении в «Краснодар»
2019.02.15 23:55
2
Юрий Газзаев – о Владиславе Игнатьеве: «Про него мне говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай»
2019.02.15 22:54
Юрий Газзаев: «Агенты игроков давали откаты. Я возвращал их в клубную кассу. За это меня хотели выбросить из футбола»
2019.02.15 20:15
8
В «Волгаре» опровергли информацию, что перед командой стоит задача вылететь в ПФЛ
2018.01.24 17:06
3
Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»
2018.01.20 19:44
6
Газзаев покинул «Волгарь», специалист отправится работать в «Спартак»
2018.01.17 16:41
«Ростов» пригласил на просмотр Константина Плиева
2018.01.10 17:17
Черевченко стал лучшим тренером ФНЛ в июле
2017.08.04 11:29
5
Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»
2017.03.12 14:17
31
Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»
2016.10.25 16:00
9
Видео
Юрий Газзаев на тактической установке произнес 93 нецензурных слова за три минуты
2016.10.25 15:56
42
«Кубань» связывалась с Григоряном, Ташуевым и Юрием Газзаевым
2016.10.04 13:04
Петреску в «Кубани» может сменить Юрий Газзаев, Гордеев или Щербаченко
2016.08.15 15:30
7
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