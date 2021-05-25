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Юрий Газзаев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
2
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Юрий Газзаев - новости
Тренер
Имя
Юрий
Отчество
Фарзунович
Фамилия
Газзаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 ноября 1960
Статистика
Новости
Статьи
25 мая 2021
17:33
Евсеев близок к назначению на пост главного тренера «Шинника»
2
9 ноября 2020
16:29
Фото
Газзаев стал главным тренером «Шинника»
2
30 октября 2020
17:17
Юрий Газзаев может возглавить «Шинник»
15 июня 2020
14:08
Юрий Газзаев: «Контракт с «Енисеем» подписал не глядя. Там был пункт: если ухожу сам, то плачу неустойку 10 миллионов»
7 июня 2020
15:59
Тарханов: «В «Енисее» мог оказаться еще зимой, но я сразу предупредил: «У вас есть Газзаев, на живое место не пойду»
2 июня 2020
21:40
Sport24: Тарханов возглавит «Енисей
2
19 мая 2020
16:18
Юрий Газзаев – о возможном назначении в «Аланию»: «Это неправда»
14:21
Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»
28 января 2020
15:55
Газзаев: «Остаюсь в «Енисее». Присоединюсь к команде на сборе в Турции»
27 января 2020
09:43
Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»
24 января 2020
12:23
Фото
Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым
4
26 декабря 2019
13:54
Юрий Газзаев: «Наши с «Енисеем» пути разошлись. Мне позвонили и сказали, что мы расстаемся»
13:21
«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении
1
16 августа 2019
10:55
Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея»
9 июня 2019
08:14
Газзаев — о матче с Сан-Марино: «Россия провела очень хорошую тренировку. Надо выходить из группы»
4
1 апреля 2019
21:16
Газзаев: «Надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины. Братские народы должны жить в мире»
36
15 февраля 2019
23:55
Юрий Газзаев – о подкатах в раздевалке, долге в 600 миллионов рублей, приглашении в «Краснодар»
2
22:54
Юрий Газзаев – о Владиславе Игнатьеве: «Про него мне говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай»
20:15
Юрий Газзаев: «Агенты игроков давали откаты. Я возвращал их в клубную кассу. За это меня хотели выбросить из футбола»
8
24 января 2018
17:06
В «Волгаре» опровергли информацию, что перед командой стоит задача вылететь в ПФЛ
3
20 января 2018
19:44
Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»
6
17 января 2018
16:41
Газзаев покинул «Волгарь», специалист отправится работать в «Спартак»
10 января 2018
17:17
«Ростов» пригласил на просмотр Константина Плиева
4 августа 2017
11:29
Черевченко стал лучшим тренером ФНЛ в июле
5
12 марта 2017
14:17
Газзаев: «Если «Спартак» не станет чемпионом России в этом сезоне, то, наверное, не будет им уже никогда»
30
25 октября 2016
16:00
Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»
9
15:56
Видео
Юрий Газзаев на тактической установке произнес 93 нецензурных слова за три минуты
42
4 октября 2016
13:04
«Кубань» связывалась с Григоряном, Ташуевым и Юрием Газзаевым
15 августа 2016
15:30
Петреску в «Кубани» может сменить Юрий Газзаев, Гордеев или Щербаченко
7
10 августа 2016
11:17
Чугайнов: «Мне не нравится программа Газзаева»
6
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