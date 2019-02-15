Юрий Газзаев – о Владиславе Игнатьеве: «Про него мне говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай»

Бывший главный тренер КАМАЗа Юрий Газзаев рассказал, где он заметил будущего футболиста сборной России Владислава Игнатьева. Полузащитник сейчас выступает за «Локомотив».

– Влада Игнатьева где нашли?

– В 40 километрах от Челнов – Нижнекамск, там команда второго дивизиона. Приехал смотреть на мальчишку из юношеской сборной, Кузьмичева. Вроде ничего. Говорю: «Отдадите мне?» – «Нет, звезда наша. А вон того забирай». Это и был Игнатьев.

– Сколько заплатили за него?

– Что-то совсем мало просили – то ли 10 тысяч долларов, то ли 15. Зато пытались вписать пункт о процентах в случае дальнейшей продажи. Предложил: «Ребята, даю вам не 15 тысяч, а 50. Но никаких процентов». Обрадовались!

– А в Челнах обрадовались?

– Там один сотрудник клуба все ходил, бубнил: «Газзаев растрачивает наш бюджет».

– Сотрудникам клуба Игнатьев не показался?

– На первом сборе, столкнувшись с высокими нагрузками, он многим не показался. Говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай его».

– А вы что-то видели?

– Владу сказал: «В первый год сыграешь 10-15 матчей. Во втором уже 25. На третий станешь футболистом основного состава. Возможно, все пройдет быстрее». Такое знание – огромный стимул для футболиста! Уже соревнуется с самим собой!

– Вслед за Игнатьевым и вы перебрались в «Крылья».

– Там-то Влад на скамейке сидел. Спрашиваю у тренеров: «Почему?» – «Сложно обучаемый. Не воспринимает. Ребята комбинируют, а у него не выходит». Мне все понятно стало.

– Что именно?

– Нет у Игнатьева данных, чтобы накоротке комбинировать! Зато куча других! Может отдать пас, пробить. Выполняет сумасшедший объем работы. Если мы неверно определили качества футболиста – он ли виноват?