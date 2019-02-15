Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Газзаев – о Владиславе Игнатьеве: «Про него мне говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай»

    Бывший главный тренер КАМАЗа Юрий Газзаев рассказал, где он заметил будущего футболиста сборной России Владислава Игнатьева. Полузащитник сейчас выступает за «Локомотив».

    – Влада Игнатьева где нашли?

    – В 40 километрах от Челнов – Нижнекамск, там команда второго дивизиона. Приехал смотреть на мальчишку из юношеской сборной, Кузьмичева. Вроде ничего. Говорю: «Отдадите мне?» – «Нет, звезда наша. А вон того забирай». Это и был Игнатьев.

    – Сколько заплатили за него?

    – Что-то совсем мало просили – то ли 10 тысяч долларов, то ли 15. Зато пытались вписать пункт о процентах в случае дальнейшей продажи. Предложил: «Ребята, даю вам не 15 тысяч, а 50. Но никаких процентов». Обрадовались!

    – А в Челнах обрадовались?

    – Там один сотрудник клуба все ходил, бубнил: «Газзаев растрачивает наш бюджет».

    – Сотрудникам клуба Игнатьев не показался?

    – На первом сборе, столкнувшись с высокими нагрузками, он многим не показался. Говорили: «Не то, напрасно взяли. Убирай его».

    – А вы что-то видели?

    – Владу сказал: «В первый год сыграешь 10-15 матчей. Во втором уже 25. На третий станешь футболистом основного состава. Возможно, все пройдет быстрее». Такое знание – огромный стимул для футболиста! Уже соревнуется с самим собой!

    – Вслед за Игнатьевым и вы перебрались в «Крылья».

    – Там-то Влад на скамейке сидел. Спрашиваю у тренеров: «Почему?» – «Сложно обучаемый. Не воспринимает. Ребята комбинируют, а у него не выходит». Мне все понятно стало.

    – Что именно?

    – Нет у Игнатьева данных, чтобы накоротке комбинировать! Зато куча других! Может отдать пас, пробить. Выполняет сумасшедший объем работы. Если мы неверно определили качества футболиста – он ли виноват?

    • Игнатьев – действующий чемпион России.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, сделал результативный пас.
    • За сборную России Игнатьев провел четыре игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11