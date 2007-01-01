Газзаев — о матче с Сан-Марино: «Россия провела очень хорошую тренировку. Надо выходить из группы»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итог победе сборной России над Сан-Марино (9:0) в отборе Евро-2020.

«Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Конечно, сборная Сан-Марино – слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника.

Надо идти дальше и выходить из группы. Говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю.

Есть задача выйти на чемпионат Европы напрямую, а выделять кого-то из состава сборной нет смысла. Это не тот спарринг-партнер, по которому можно судить о чем-то. Каждая команда имеет право участвовать в таких турнирах, и для Сан-Марино это престиж. Конечно, никаких целей они не ставят перед собой, это олимпийский принцип – главное не победа, а участие», – считает Газзаев.

Команда Станислава Черчесова вышла на второе место в отборочной группе I.