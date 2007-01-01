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    Газзаев — о матче с Сан-Марино: «Россия провела очень хорошую тренировку. Надо выходить из группы»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итог победе сборной России над Сан-Марино (9:0) в отборе Евро-2020.

    «Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Конечно, сборная Сан-Марино – слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника.

    Надо идти дальше и выходить из группы. Говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю.

    Есть задача выйти на чемпионат Европы напрямую, а выделять кого-то из состава сборной нет смысла. Это не тот спарринг-партнер, по которому можно судить о чем-то. Каждая команда имеет право участвовать в таких турнирах, и для Сан-Марино это престиж. Конечно, никаких целей они не ставят перед собой, это олимпийский принцип – главное не победа, а участие», – считает Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1199

      РМЗ 18 минут назад

      Заткнись усатый вор. Ты развалил Аланию .

      0
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      Рейтинг: +9660

      Garrincha58 1 час назад

      выходи уже засиделся в думе

      0
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