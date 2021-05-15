Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок ФНЛ 2015 Россия. Матчи за место в РПЛ 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Матчи за место в РПЛ 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002