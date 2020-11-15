Юрий Газзаев - статистика
Тренер
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Фарзунович
|Фамилия
|Газзаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 ноября 1960
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Фарзунович
|Фамилия
|Газзаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 ноября 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шинник
|21
|2
|13
|6
|Дата
|Матч
|15.11.2020
|Шинник
|1 : 3
|Акрон
|20.11.2020
|Краснодар-2
|1 : 2
|Шинник
|25.11.2020
|Шинник
|1 : 3
|Балтика
|29.11.2020
|Велес
|4 : 2
|Шинник
|05.12.2020
|Шинник
|2 : 3
|СКА-Хабаровск
|06.03.2021
|Шинник
|1 : 4
|Оренбург
|10.03.2021
|Енисей
|6 : 0
|Шинник
|14.03.2021
|Шинник
|1 : 3
|Пари НН
|20.03.2021
|Чертаново
|2 : 2
|Шинник
|24.03.2021
|Шинник
|2 : 3
|Томь
|28.03.2021
|Иртыш
|0 : 0
|Шинник
|03.04.2021
|Шинник
|0 : 1
|Динамо Бр
|07.04.2021
|Нефтехимик
|1 : 1
|Шинник
|17.04.2021
|Текстильщик
|0 : 0
|Шинник
|24.04.2021
|Шинник
|2 : 2
|Крылья Советов
|28.04.2021
|Волгарь
|1 : 1
|Шинник
|02.05.2021
|Шинник
|0 : 2
|Факел
|08.05.2021
|Спартак-2
|4 : 2
|Шинник
|15.05.2021
|Торпедо
|0 : 1
|Шинник
|11.04.2021
|Шинник
|0 : 1
|Алания
|27.02.2021
|Чайка
|5 : 1
|Шинник