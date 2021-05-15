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Юрий Газзаев
Статистика
Юрий Газзаев - статистика
Россия
27 ноября 1960 (65)
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Россия. Матчи за место в РПЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Матчи за место в РПЛ 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
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Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
В
П
Н
Шинник
21
2
13
6
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4 : 2
08.05.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0 : 2
02.05.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1 : 1
28.04.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2 : 2
24.04.2021
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
0 : 0
17.04.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0 : 1
11.04.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.04.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 1
03.04.2021
Динамо Бр
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0 : 0
28.03.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2 : 3
24.03.2021
Томь
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2 : 2
20.03.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1 : 3
14.03.2021
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6 : 0
10.03.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1 : 4
06.03.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5 : 1
27.02.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2 : 3
05.12.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4 : 2
29.11.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 3
25.11.2020
Балтика
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1 : 2
20.11.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 3
15.11.2020
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