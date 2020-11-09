Газзаев стал главным тренером «Шинника»

«Шинник» объявил о назначении на пост главного тренера клуба 59-летнего Юрия Газзаева.
Контракт Газзаева с ярославским клубом рассчитан до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Шинника».
- Последнее место работы Газзаева – красноярский «Енисей».
- Газзаев тренировал «Шинник» с 2011 по 2012 год. Под его руководством команда играла в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу.
- После 20 туров «Шинник» идет на 21-м месте в ФНЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: официальный сайт «Шинника»