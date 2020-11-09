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    Газзаев стал главным тренером «Шинника»

    «Шинник» объявил о назначении на пост главного тренера клуба 59-летнего Юрия Газзаева.

    Контракт Газзаева с ярославским клубом рассчитан до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Шинника».

    • Последнее место работы Газзаева – красноярский «Енисей».
    • Газзаев тренировал «Шинник» с 2011 по 2012 год. Под его руководством команда играла в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу.
    • После 20 туров «Шинник» идет на 21-м месте в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шинника»

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