Газзаев стал главным тренером «Шинника»

«Шинник» объявил о назначении на пост главного тренера клуба 59-летнего Юрия Газзаева.

Контракт Газзаева с ярославским клубом рассчитан до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Шинника».

Последнее место работы Газзаева – красноярский «Енисей».

Газзаев тренировал «Шинник» с 2011 по 2012 год. Под его руководством команда играла в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу.

После 20 туров «Шинник» идет на 21-м месте в ФНЛ.