Черевченко стал лучшим тренером ФНЛ в июле

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим главным тренером команд ФНЛ. За него проголосовало 42,3% опрошенных болельщиков. «Балтика» в пяти стартовых матчах упустила всего два очка, одержав четыре победы, три из которых пришлись на выездные встречи.

Второе место занял Андрей Тихонов, возглавляющий «Крыльев Советов» (31,4 процента респондентов), а третье – главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев (11,4).