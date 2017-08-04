Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко стал лучшим тренером ФНЛ в июле

    Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим главным тренером команд ФНЛ. За него проголосовало 42,3% опрошенных болельщиков. «Балтика» в пяти стартовых матчах упустила всего два очка, одержав четыре победы, три из которых пришлись на выездные встречи.

    Второе место занял Андрей Тихонов, возглавляющий «Крыльев Советов» (31,4 процента респондентов), а третье – главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев (11,4).

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 12:10

      Одиозная личность этот Черевченко!...
      Но команда даёт хороший результат, силы не экономит, явно нацелились на выход из ФНЛ... Посмотрим на руководящую роль вышеназванного тренера....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk > insider_retro 5 августа 2017, 21:51

      Я как житель Калининграда, вижу что творится у нас. Думаю дело не в тренере, команду в прошлом сезоне вытащили чтоб не вылетела. Не удивлюсь если Балтику вытащат в РФПЛ, т.к. у нас будут игры ЧМ, строится стадион 35000ый (правда как будут успевать ума не приложу), перекладывают новый асфальт на новый и т.д. Конечно для нас много плюсов, ЧМ пройдет, а стадион, трен.базы и дороги останутся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 4 августа 2017, 11:36

      Стул Черевченко лучший в фнл! Браво! :D

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 4 августа 2017, 11:33

      Зачем Черевченко "стулом" обозвали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      yellowbess 4 августа 2017, 11:33

      а че не стол то?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11