Черевченко стал лучшим тренером ФНЛ в июле

Одиозная личность этот Черевченко!...
Но команда даёт хороший результат, силы не экономит, явно нацелились на выход из ФНЛ... Посмотрим на руководящую роль вышеназванного тренера....
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим главным тренером команд ФНЛ. За него проголосовало 42,3% опрошенных болельщиков. «Балтика» в пяти стартовых матчах упустила всего два очка, одержав четыре победы, три из которых пришлись на выездные встречи.
Второе место занял Андрей Тихонов, возглавляющий «Крыльев Советов» (31,4 процента респондентов), а третье – главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев (11,4).