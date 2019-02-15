Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Газзаев: «Агенты игроков давали откаты. Я возвращал их в клубную кассу. За это меня хотели выбросить из футбола»

    Футбольный тренер Юрий Газзаев, брат Валерия Газзаева, рассказал об особенностях агентской работы. Специалисту возвращали часть денег за трансфер.

    – Как-то беру футболиста – а мне под столом пытаются что-то вернуть. Отмахиваюсь: «Не надо!» Нет! Суют! Вы понимаете, о чем я?

    – Еще бы. Откат.

    – Вот именно. Ладно, звоню директору клуба: «Трансфер стал дешевле на такую-то сумму». Пошел и сдал деньги от агента в клубную кассу, все официально. Потом ситуация повторяется. Со словами: «Так положено!» Я снова к директору: «Трансфер дешевле на 30 тысяч долларов». В третий раз – «это тебе подарок»!

    – Неплохая жизнь могла бы быть.

    – А время спустя мне уже пытаются впарить футболиста, который не нужен. Не возьму, отвечаю. Агент: «Ты что?! Мы же с тобой покушали…» – «Это ты покушал. А я деньги сдал в бухгалтерию, можешь проверить. Все в клубе знают». Тогда убедился – как же я правильно поступил. Иначе втянули бы в отношения.

    – Было продолжение?

    – Через пару лет. Несколько агентов назначили мне встречу в гостинице «Россия». Прихожу – и слышу: «Ты неправильно себя ведешь» – «То есть?» – «Мы должны быть вместе…»

    – Не хотелось вам «быть вместе»?

    – Спрашиваю: «Что вас не устраивает? Плачу за игрока, сколько просите. Если парень перспективный – будет расти, вам же выгоднее…» – «Нет, играть надо по нашим правилам!» – «Этого не будет! Я привык работать самостоятельно. Мне ваши дела ни к чему». Те переглядываются: «Мы тебя выбросим из футбола» – «Попробуйте». Поднялся и ушел, разговор окончен.

    • Последнее место работы Газзаева – владикавказский «Спартак».
    • Дольше всего тренер работал в КАМАЗе – с 2002 по 2009 год.
    • Трофеев в качестве тренера Газзаев не брал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 февраля 2019, 08:19

      Депутат Госдумы, а занимался подобными делишками... И законы, наверно, такие же принимает, вроде пенсионной реформы. За откат!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 16 февраля 2019, 07:12

      Заливает по полной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 16 февраля 2019, 03:29

      И раньше догадывался почему столько денег тратится на трансферы ,а результатов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 15 февраля 2019, 21:46

      Жаль нельзя вставить мем пиз..врунишки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 20:39

      На "С-Э" большое интервью с ним в рубрике " Разговор по пятницам." Эта выдержка от туда и источник указан.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 20:48

      Сегодня пятница. Завтра - суббота. На дворе 2019 год. Земля круглая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 20:36

      Сомневаюсь ,конечно, что так и было, но кто знает.. разные люди бывают. Я бы взял например, когда мне покупают нужного( хорошего) футболиста, и сумма всех устраивает, откат в 30 штук зелени? ну да, я бы взял, уж сори, это жизнь). Вот ГГ бы может и не брал, хотя кто меня знает, в таких ситуациях не был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 20:23

      Время жизненных историй на "Бомбе",

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11