Юрий Газзаев: «Агенты игроков давали откаты. Я возвращал их в клубную кассу. За это меня хотели выбросить из футбола»

Футбольный тренер Юрий Газзаев, брат Валерия Газзаева, рассказал об особенностях агентской работы. Специалисту возвращали часть денег за трансфер.

– Как-то беру футболиста – а мне под столом пытаются что-то вернуть. Отмахиваюсь: «Не надо!» Нет! Суют! Вы понимаете, о чем я?

– Еще бы. Откат.

– Вот именно. Ладно, звоню директору клуба: «Трансфер стал дешевле на такую-то сумму». Пошел и сдал деньги от агента в клубную кассу, все официально. Потом ситуация повторяется. Со словами: «Так положено!» Я снова к директору: «Трансфер дешевле на 30 тысяч долларов». В третий раз – «это тебе подарок»!

– Неплохая жизнь могла бы быть.

– А время спустя мне уже пытаются впарить футболиста, который не нужен. Не возьму, отвечаю. Агент: «Ты что?! Мы же с тобой покушали…» – «Это ты покушал. А я деньги сдал в бухгалтерию, можешь проверить. Все в клубе знают». Тогда убедился – как же я правильно поступил. Иначе втянули бы в отношения.

– Было продолжение?

– Через пару лет. Несколько агентов назначили мне встречу в гостинице «Россия». Прихожу – и слышу: «Ты неправильно себя ведешь» – «То есть?» – «Мы должны быть вместе…»

– Не хотелось вам «быть вместе»?

– Спрашиваю: «Что вас не устраивает? Плачу за игрока, сколько просите. Если парень перспективный – будет расти, вам же выгоднее…» – «Нет, играть надо по нашим правилам!» – «Этого не будет! Я привык работать самостоятельно. Мне ваши дела ни к чему». Те переглядываются: «Мы тебя выбросим из футбола» – «Попробуйте». Поднялся и ушел, разговор окончен.