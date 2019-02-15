Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Газзаев – о подкатах в раздевалке, долге в 600 миллионов рублей, приглашении в «Краснодар»

    Бывший главный тренер КАМАЗа, «Крыльев Советов», «Волгаря» Юрий Газзаев дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О подкатах в раздевалке

    – В футболистов в раздевалке вы что-нибудь кидали?

    – Бранимир Петрович, который играл у меня в «КАМАЗе» и «Волгаре», мог бы вам много интересного рассказать.

    – Расскажите уж вы.

    – Проигрываем в Новосибирске 0:1, все по делу. Петрович сидит посреди раздевалки и рассуждает, как надо играть. Вот тут я взорвался!

    – Что-то в него полетело?

    – Да.

    – А дальше?

    – Петрович вышел и перевернул игру, завел всю команду. Выиграли 2:1. Кто-то вспоминает, как я подкаты делал в раздевалке. В перерыве распахнул дверь: «Вы должны быть словно звери!» – и показал, как надо катиться.

    О долге в 600 миллионов рублей

    – Вас нищетой не удивить.

    – Да уж. Я всегда приходил в «должниковые» команды. Принял «КАМАЗ» – там долг 50 миллионов рублей, в два раза превышает клубный бюджет. В «Волгаре» – более 100 миллионов. В «Шиннике» – 600 миллионов. В «Крыльях» – на несколько порядков больше.

    – Ужас.

    – В том же Ярославле новый губернатор помог. Сначала-то заявил: «Футболом я заниматься не буду, не люблю». Но приехал на базу, поговорили. Закончилось тем, что взял меня за руку, повел к команде: «С этим человеком нашли общий язык. Придется заняться футболом». Моментально закрыл 300 миллионов долга, осталась половина. Уже легче.

    О приглашении в «Краснодар»

    – Правда, что в свое время вас Галицкий приглашал?

    – Да, в 2009-м, клуб еще в ФНЛ выступал. А я в «КАМАЗе» работал, как раз два предложения было. Поехал в «Крылья», и с «Краснодаром» вопрос закрылся.

    – Пожалели потом?

    – Надо понимать, что в тот момент у меня фактически не было выбора. Из Челнов просто перекинули в Самару. Как в командировку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hero_116 25 февраля 2019, 16:26

      После его ухода весь КАМАЗ развалился и Чантурия наш любимый комментатор умер. Жесть вообщем. Может если в далекие 2005 года выйграли у Спартака-Нальчика то судьба КАМАЗа была бы другая. Помню 0-1 проиграли((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 15:11

      Антикризисный менеджер. ₩

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11