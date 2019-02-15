Юрий Газзаев – о подкатах в раздевалке, долге в 600 миллионов рублей, приглашении в «Краснодар»

Бывший главный тренер КАМАЗа, «Крыльев Советов», «Волгаря» Юрий Газзаев дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О подкатах в раздевалке

– В футболистов в раздевалке вы что-нибудь кидали?

– Бранимир Петрович, который играл у меня в «КАМАЗе» и «Волгаре», мог бы вам много интересного рассказать.

– Расскажите уж вы.

– Проигрываем в Новосибирске 0:1, все по делу. Петрович сидит посреди раздевалки и рассуждает, как надо играть. Вот тут я взорвался!

– Что-то в него полетело?

– Да.

– А дальше?

– Петрович вышел и перевернул игру, завел всю команду. Выиграли 2:1. Кто-то вспоминает, как я подкаты делал в раздевалке. В перерыве распахнул дверь: «Вы должны быть словно звери!» – и показал, как надо катиться.

О долге в 600 миллионов рублей

– Вас нищетой не удивить.

– Да уж. Я всегда приходил в «должниковые» команды. Принял «КАМАЗ» – там долг 50 миллионов рублей, в два раза превышает клубный бюджет. В «Волгаре» – более 100 миллионов. В «Шиннике» – 600 миллионов. В «Крыльях» – на несколько порядков больше.

– Ужас.

– В том же Ярославле новый губернатор помог. Сначала-то заявил: «Футболом я заниматься не буду, не люблю». Но приехал на базу, поговорили. Закончилось тем, что взял меня за руку, повел к команде: «С этим человеком нашли общий язык. Придется заняться футболом». Моментально закрыл 300 миллионов долга, осталась половина. Уже легче.

О приглашении в «Краснодар»

– Правда, что в свое время вас Галицкий приглашал?

– Да, в 2009-м, клуб еще в ФНЛ выступал. А я в «КАМАЗе» работал, как раз два предложения было. Поехал в «Крылья», и с «Краснодаром» вопрос закрылся.

– Пожалели потом?

– Надо понимать, что в тот момент у меня фактически не было выбора. Из Челнов просто перекинули в Самару. Как в командировку.