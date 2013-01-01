Газзаев: «Надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины. Братские народы должны жить в мире»

Валера, уважал тебя паренек, а сейчас ты чего курил?
Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в Украине.
«Могут ли выборы на Украине привести к тому, что в какой-то момент российские и украинские команды перестанут разводить при жеребьевках? Возможно.
Есть надежда, что после выборов этот момент приблизится. Два братских народа должны жить в мире, как это было всегда. Наши команды должны ездить друг к другу.
В 2013 году обсуждалось создание совместного чемпионата – идеальный вариант был бы. Ничего невозможного нет.
Все зависит от политической стабильности. Ну и конъектуры тоже», – сказал Газзаев.
- Проект Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) Украины и России существовал с 2013 по 2015 год.
- В январе защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит». Главный тренер украинцев Андрей Шевченко не вызвал его на сборы и назвал вопрос закрытым.
- По экзитполам во второй тур выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.