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    Газзаев: «Надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины. Братские народы должны жить в мире»

    Экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в Украине.

    «Могут ли выборы на Украине привести к тому, что в какой-то момент российские и украинские команды перестанут разводить при жеребьевках? Возможно.

    Есть надежда, что после выборов этот момент приблизится. Два братских народа должны жить в мире, как это было всегда. Наши команды должны ездить друг к другу.

    В 2013 году обсуждалось создание совместного чемпионата – идеальный вариант был бы. Ничего невозможного нет.

    Все зависит от политической стабильности. Ну и конъектуры тоже», – сказал Газзаев.

    • Проект Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) Украины и России существовал с 2013 по 2015 год.
    • В январе защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит». Главный тренер украинцев Андрей Шевченко не вызвал его на сборы и назвал вопрос закрытым.
    • По экзитполам во второй тур выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +118

      Best_forever 2 минуты назад

      Валера, уважал тебя паренек, а сейчас ты чего курил?

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      Рейтинг: +4021

      BRO_football 4 минуты назад

      Какие братские народы? Ты на ТВ глянь, что наши об украинцах говорят. Одна грязь, да и только!
      Никаких улучшений отношений Украины и России после выборов не будет. Все те люди, которые говорят обратное - популисты! Минимум- останется всё как есть, максимум - станет ещё хуже.
      На данный момент возможен только один способ, при котором российские и украинские клубы способны сыграть между собой матч. И этот способ называется "одновременно попасть в финал турнира"

      0
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      Рейтинг: +972

      Рубинище 20 минут назад

      К сожалению очень опасно, россиянам ездить на Украину, даже на матчи своих любимых команд. Ничего нового я не жду, скорее всего, будет ещё хуже. Зеленский будет президентом- вспоминается клоун из фильма "Оно" .

      0
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      Рейтинг: +122

      Шелкопёр 39 минут назад

      Про братство лучше помолчать(( Посмотришь соловьева или скабееву, блеванешь и всё с братством понятно((

      2
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      Рейтинг: +6220

      alex1951 57 минут назад

      Ох уж эти сказки....
      ох уж эти сказочники....)))

      0
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      Рейтинг: +2892

      Старикан 1 час назад

      Лично я никаких улучшений в ближайшие годы не жду! Уж слишком далеко всё зашло! А на счёт выборов... вспомните как радовались в РФ победе Трампа...

      3
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      Рейтинг: +450

      Genz 1 час назад

      Украина недовольна Россией в вопросах Крыма и Донбасса и отгородилась от России. И все русские , все равно, лезут нагло в политику страны, спорт, искусство... Обобрали и дружить хотят... Свиньи, Газзаев и остальные..

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      Рейтинг: +30042

      Полная Канистра 1 час назад

      пес с 1 АПРЕЛЯ закончилась дружба между украиной и Россией свинорыл не стал продлевать его и сам это обьявил усё пан газайко

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      Рейтинг: +2471

      Путник 13 1 час назад

      На счёт жить в мире ты об этом Путину скажи..

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