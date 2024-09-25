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Лотар Маттеус
Новости
Лотар Маттеус - новости
Германия
21 марта 1961 (65)
Тренер
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Новости
Публикации
Только три игрока провели больше матчей на ЧМ, чем Роналду
18 июня
Маттеус – о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы только третьим»
2024.09.25 18:54
5
Лучшие футболисты в истории, не выигрывавшие Лигу чемпионов
2024.03.29 18:48
11
Маттеус оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года
2024.01.16 18:17
Ди Мария грубо ответил легенде немецкого футбола, который назвал «Золотой мяч» Месси незаслуженным
2023.11.01 04:21
1
Месси – седьмой игрок, взявший ЧМ и «Золотой мяч» в одном сезоне
2023.10.31 19:21
«Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси»: Маттеус – о 8-м «Золотом мяче» аргентинца
2023.10.31 14:14
3
«Я знаю, как все было»: Маттеус раскрыл подробности ухода Нагельсмана из «Баварии»
2023.04.04 08:24
1
Маттеус призвал «Баварию» отобрать капитанскую повязку у Нойера
2023.02.06 16:42
1
Месси повторил рекорд Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ
2022.12.13 20:59
Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это сексуально!»
2022.07.06 11:10
3
Маттеус: «Флик летом примет предложение возглавить сборную Германии»
2021.04.14 16:28
2
Маттеус: «Доверил бы Тедеско строительство новой эпохи «Шальке»
2021.02.22 14:54
Фото
France Football представил три состава сборной всех времен
2020.12.14 21:22
33
France Football признал Марадону, Пеле, Хави и Маттеуса лучшими полузащитниками всех времен
2020.12.14 19:59
7
France Football назвал претендентов на звание лучшего опорного и атакующего полузащитника в истории
2020.10.12 22:52
14
Фото
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Баварию» в ремейке финала ЛЧ-1998/1999
2019.05.26 22:48
5
Маттеус: «Время Озила в сборной Германии подошло к концу. Не из-за политики»
2018.07.24 10:42
4
Маттеус: «Я участвовал во многих чемпионатах мира. Россия организовала лучший турнир за последнее время»
2018.07.06 16:08
13
Маттеус: «Неймару не стоит переигрывать! Люди смеются над ним!»
2018.07.05 06:46
7
Маттеус раскритиковал дортмундскую «Боруссию» за трансферную политику
2018.02.08 08:31
3
Маттеус назвал идеальную группу для сборной России
2017.12.01 12:20
18
Киммих: «Маттеус? Я не знаю, как он играл в молодости»
2017.11.17 07:41
Маттеус сравнил Боша с Анчелотти
2017.11.09 07:06
Маттеус рекомендует «Баварии» купить Пулишича на замену Роббену и Рибери
2017.11.06 09:17
3
Матеус считает, что Анчелотти сам добивался увольнения из «Баварии»
2017.10.03 08:07
2
Маттеус назвал сезон для «Баварии» приличным, но не более того
2017.04.26 08:41
1
Маттеус возложил вину за поражение «Баварии» на нереализованный пенальти
2017.04.13 06:29
5
Маттеус: «Алькантара напоминает мне Марадону»
2017.03.16 22:44
1
Маттеус: «Если Погба стоит 105 миллионов, то Обамеянг все 150»
2016.12.21 22:11
6
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