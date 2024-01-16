Маттеус оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года

Лотар Маттеус заявил, что его удивило вручение Лионелю Месси награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

«Он не должен был выиграть. Месси – лучший футболист последних 20 лет, но в прошлом году у него нет серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами.

Большие успехи были у «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд выиграл самые важные трофеи, при этом его результативность впечатляет.

Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – сказал Маттеус.