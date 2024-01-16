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    Маттеус оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года

    Лотар Маттеус заявил, что его удивило вручение Лионелю Месси награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

    «Он не должен был выиграть. Месси – лучший футболист последних 20 лет, но в прошлом году у него нет серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами.

    Большие успехи были у «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд выиграл самые важные трофеи, при этом его результативность впечатляет.

    Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – сказал Маттеус.

    • Месси опередил в голосовании Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: Sky Sport Germany

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