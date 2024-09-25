Маттеус – о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы только третьим»

Лотар Маттеус считает, что Винисиус Жуниор не заслужил «Золотой мяч».

Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.

30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.

Сообщалось, что победителем станет Винисиус из «Реала».

«При голосовании те, кто забивает голы, всегда привлекают больше внимания, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании с мадридским «Реалом», Винисиус завоевал титулы, которые оправдывают эту награду.

Но в моем личном рейтинге лучших футболистов мира этого года бразилец был бы только третьим. На мой взгляд, Родри больше заслужил «Золотой мяч». На втором месте у меня был бы Джуд Беллингем», – сказал Маттеус.