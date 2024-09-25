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    • Маттеус – о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы только третьим»

    Маттеус – о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы только третьим»

    Лотар Маттеус считает, что Винисиус Жуниор не заслужил «Золотой мяч».

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • Сообщалось, что победителем станет Винисиус из «Реала».

    «При голосовании те, кто забивает голы, всегда привлекают больше внимания, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании с мадридским «Реалом», Винисиус завоевал титулы, которые оправдывают эту награду.

    Но в моем личном рейтинге лучших футболистов мира этого года бразилец был бы только третьим. На мой взгляд, Родри больше заслужил «Золотой мяч». На втором месте у меня был бы Джуд Беллингем», – сказал Маттеус.

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    Источник: Sport Bild

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    25.09.2024 18:54
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    Комментарии (7)
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    Fialet
    1727284101
    А в моём рейтинге этой абизьяны вообще не было бы.
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    Glebson
    1727289796
    У Родри средняя оценка за матчи в районе 6.6, о каком ЗМ вообще речь может идти.
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