«Манчестер Юнайтед» разгромил «Баварию» в ремейке финала ЛЧ-1998/1999

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» провел благотворительный матч с участием легенд.

Матч состоялся 20 лет после финала Лиги чемпионов-1998/1999 на «Камп Ноу» в Барселоне. Тогда команда сэра Алекса Фергюсона обыграла мюнхенцев со счетом 2:1 благодаря голам нападающих Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера, уступая 0:1 к 90-й минуте.

Сегодняшний матч прошел на «Олд Траффорд» и закончился со счетом 5:0. В роли тренера хозяев выступил Фергюсон. Также сыграл Сульшер, ныне возглавляющий «Юнайтед».

Благотворительный матч.

Легенды МЮ – Легенды Баварии – 5:0

Голы: 1:0 – Сульшер; 2:0 – Йорк; 3:0 – Батт; 4:0 – Саа; 5:0 – Бекхэм.

Легенды МЮ: Шмейхель, Г. Невилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

Легенды Баварии: Бутт, Витечек, Демикелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.