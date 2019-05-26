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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Баварию» в ремейке финала ЛЧ-1998/1999

    «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» провел благотворительный матч с участием легенд.

    Матч состоялся 20 лет после финала Лиги чемпионов-1998/1999 на «Камп Ноу» в Барселоне. Тогда команда сэра Алекса Фергюсона обыграла мюнхенцев со счетом 2:1 благодаря голам нападающих Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера, уступая 0:1 к 90-й минуте.

    Сегодняшний матч прошел на «Олд Траффорд» и закончился со счетом 5:0. В роли тренера хозяев выступил Фергюсон. Также сыграл Сульшер, ныне возглавляющий «Юнайтед».

    Благотворительный матч.

    Легенды МЮ – Легенды Баварии – 5:0

    Голы: 1:0 – Сульшер; 2:0 – Йорк; 3:0 – Батт; 4:0 – Саа; 5:0 – Бекхэм.

    Легенды МЮ: Шмейхель, Г. Невилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

    Легенды Баварии: Бутт, Витечек, Демикелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.

    text

    Публикация от text (@btsport)

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2019 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      Diman67 32 минуты назад

      а где рой кин?

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