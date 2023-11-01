Ди Мария грубо ответил легенде немецкого футбола, который назвал «Золотой мяч» Месси незаслуженным

Анхель Ди Мария заступился за Лионеля Месси. Полузащитник «Бенфики» грубо ответил Лотару Маттеусу, который заявил, что капитан сборной Аргентины незаслуженно получил «Золотой мяч» в этом году.

По мнению Маттеуса, «Золотой мяч» должен был получить форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Иди поплачь в другом месте», – написал Ди Мария в соцсетях.

Месси в прошлом сезоне выиграл Лигу 1 и чемпионат мира.

Холанд взял АПЛ и Лигу чемпионов.

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