Ди Мария грубо ответил легенде немецкого футбола, который назвал «Золотой мяч» Месси незаслуженным

Кто такая эта Де Маша?! Личный ЖОПОЛИЗ Гнома.. Если сказал бы что-то иначе - вылетел бы из сборной..
Анхель Ди Мария заступился за Лионеля Месси. Полузащитник «Бенфики» грубо ответил Лотару Маттеусу, который заявил, что капитан сборной Аргентины незаслуженно получил «Золотой мяч» в этом году.
По мнению Маттеуса, «Золотой мяч» должен был получить форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
«Иди поплачь в другом месте», – написал Ди Мария в соцсетях.
- Месси в прошлом сезоне выиграл Лигу 1 и чемпионат мира.
- Холанд взял АПЛ и Лигу чемпионов.
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