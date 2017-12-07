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Лотар Маттеус
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Лотар Маттеус - материалы
Германия
21 марта 1961 (65)
Тренер
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Публикации
Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.
07.12.2017 14:30
13
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
Селфи Роналду, истерики Билича, треники Кирая и другие крутые видео Евро
Два дня без Евро – позади, сегодня снова будет футбол. «Бомбардир» желает всем доброго утра и предлагает зарядиться позитивом от двух десятков веселых видео с самого чемпионата.
30.06.2016 10:00
4
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
В этом году Книга рекордов Гиннесса отпраздновала свое шестидесятилетие. «Бомбардир» предлагает проверить, насколько здорово вы разбираетесь в футбольных рекордах.
10.12.2015 21:00
20
«Ростов» обыграл «Анжи», Карнейро вернулась в «Челси». Дайджест событий дня
РФС может отменить налог на тренеров. Маттеус верит в успех сборной России на чемпионате мира-2018. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.09.2015 23:50
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