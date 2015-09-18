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  • «Ростов» обыграл «Анжи», Карнейро вернулась в «Челси». Дайджест событий дня

«Ростов» обыграл «Анжи», Карнейро вернулась в «Челси». Дайджест событий дня

РФС может отменить налог на тренеров. Маттеус верит в успех сборной России на чемпионате мира-2018. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Прядкин: "РФС рассмотрит вопрос отмены налога на легионеров"

Вопрос отмены налога на иностранных игроков в чемпионате России будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома РФС. Об этом сообщил член исполкома, глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Виталий Леонтьевич (Мутко) считает, и мы в этом его поддерживаем,  что РФС способен зарабатывать сам ту сумму, которую раньше федерация получала от налога на иностранных тренеров и игроков. Так что, думаю, на следующем исполкоме РФС этот вопрос будет рассмотрен.

Мы не знаем куда пошли деньги, уже собранные федерацией с клубов за счет налогов на тренеров и легионеров. Мы задавали много вопросов. По налогу на тренеров нам один раз давали небольшую справку. Нам говорили, что были учебно- методические сборы с нашими тренерами, были поездки. Но конкретных отчетов, которые бы представлялись бы на исполкоме или лиге, не было",  - сказал Прядкин.

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Карнейро вновь будет работать в "Челси"

Врачи "Челси" Ева Карнейро и Йон Фирн в ближайшее время вернутся к своей работе. Сообщается, что уже в субботней игре с "Арсеналом" оба специалиста будут присутствовать на скамейке запасных "аристократов".

На прошлой неделе "Челси" провел переговоры с медиками, и в итоге стороны сумели договориться о продолжении сотрудничества.

Маттеус: "У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус на праздновании 1000 дней до чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от мундиаля, который пройдет в России.

"Первый раз был в России 36 лет назад, поэтому знаю Москву также здорово, как местный таксист, обожаю этот город. У России есть шансы стать чемпионом в 2018 году, но если честно, считаю, что победит Германия, а Россия будет в финале. Хотя чем черт не шутит, может Россия и победить. Надеюсь, приеду в Москву в 2018. В каком качестве? Надеюсь, не просто гостем.

Многое поменялось с тех пор, как я был тут в первый раз, тогда невозможно было прикоснуться к красной площади, а сейчас мы играем здесь в футбол. Это фантастические изменения, русские обожают футбол. Здесь, как и во всем мире, если ты показываешь результат, ты радуешься вместе с командой, но если результата нет, ты хочешь эту команду разнести в пух и прах, это нормально.

Молодым игрокам скажу, чтобы они любили футбол и играли со страстью. Самое главное – получать от этого удовольствие. Не каждый может стать таким, как Месси, но самое главное, чтобы ты получал удовольствие от игры", - сказал Маттеус.

Кержаков: "Не вижу смысла играть за "Зенит-2", занимая место молодого нападающего"

Нападающий  "Зенита" Александр Кержаков заявил, что не намерен завершать карьеру и в зимнее трансферное окно будет искать игровую практику, если ситуация  в его клубе не изменится.

"Подчеркну, что я остаюсь действующим футболистом, и мне не так много лет, чтобы завершать карьеру. Сейчас я буду тренироваться с "Зенитом-2". А зимой, если ситуация не изменится, буду искать игровую практику".

У меня не остается выбора. Я люблю "Зенит" - это моя родная команда, я хочу за нее выступать, но обстоятельства сложились так, что сейчас у меня это не получится.

Я, в свою очередь, был профессионалом, тренировался, но главный тренер, видимо, решил, что я ему не подхожу. Вопрос о том, могу ли я выходить на поле в основном составе "Зенита", надо задавать Виллаш-Боашу. Но, судя по его интервью, при нем у меня нет шансов играть за "Зенит".

Я не вижу смысла выступать за "Зенит-2". Эта команда создана для подготовки молодых игроков для основной команды. Нет никакой логики занимать место молодого нападающего", - сказал Кержаков.

В Москве запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

18 сентября в Москве на Манежной площади запущены часы, которые начали обратный отсчет времени перед стартом чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что запуск произошел ровно за 1000 дней до старта мундиаля, который пройдет в России.

Также на Красной площади в честь мероприятия выставлен Кубок мира. Трофей демонстрируется в специальном павильоне.

"Барселона" может заявить Турана или Видаля из-за травмы Рафиньи

"Барселона" может заявить полузащитника Арда Турана или защитника Алейша Видаля для участия в чемпионате Испании, так как другой хавбек каталонцев Рафинья получил тяжелую травму, из-за которой не сможет сыграть до конца сезона.

Сообщается, что срок запрета на регистрацию футболистов, наложенного на сине-гранатовых ФИФА, истек 1 сентября 2015 года, и теперь "Барселона" может воспользоваться 124 статьей регламента испанской федерации футбола, по которой клуб имеет право заменить получившего серьезную травму игрока в заявке на сезон любым другим футболистом.

РФПЛ. "Ростов" обыграл "Анжи"

В матче девятого тура РФПЛ "Ростов" дома одолел "Анжи" с минимальным счетом. Гол, оказавшийся победным, на седьмой минуте забил Могилевец.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов) - Анжи (Махачкала) - 1:0 (0:0)   Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Могилевец, 7

Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец (Бен Су Ю, 41), Нобоа, Калачев, Полоз (Ротенберг, 83), Бухаров (Байрамян, 69).

Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев (Хадарцев, 80), Ещенко, Лазич, Леонардо (Эбесилио, 64), Мкртчян, Аруна, Мутари (Боли, 58), Алмейда.

Предупреждения: Маргасов, 2; Байрамян, 74; Навас, 75; Калачев, 82.

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Россия. Премьер-лига Ростов Челси Россия Зенит Кержаков Александр Рафинья Туран Арда Могилевец Павел Видаль Алейш Виллаш-Боаш Андре Маттеус Лотар Мутко Виталий Прядкин Сергей
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