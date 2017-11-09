Маттеус сравнил Боша с Анчелотти

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус предостерег главного тренера дортмундской «Боруссии» Петера Боша от попадания в сложную ситуацию. Он считает, что специалист зачастую принимает неверные решения.

«Сейчас вряд ли можно сказать, что Бош в «Боруссии» находится в ситуации Анчелотти, который потерял влияние на команду. Но ему стоит задуматься. Многие решения Боша вызывают вопросы», – приводит слова Маттеуса Kicker.

После 11 туров «Боруссия» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.