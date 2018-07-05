Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттеус: «Неймару не стоит переигрывать! Люди смеются над ним!»

    Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус считает, что форварду сборной Бразилии Неймару стоит меньше симулировать.

    «Неймар – это футболист мирового класса. Но ему не стоит переигрывать на поле.

    Он невероятный футболист, один из пяти лучших в мире, так зачем он все на столько драматизирует? Люди смеются над ним!

    Пока он еще не доказал, что он лучший, потому что в чемпионате Франции легко завоевать титулы», – считает Маттеус.

    На проходящем чемпионате мира-2018 в России Неймар критикуется за симуляции и затягивание времени.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:41

      Конечно Неймар ,игрок высокого класса, но катание по газону не украшает его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июля 2018, 11:20

      Нужно просто прекратить свистеть, когда Неймар падает и никаких штрафных ударов за его падения не назначать !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 10:13

      да уж имидж и репутацию подпорчивает себе, стоит призадуматься на будущее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 09:04

      Возможно он тренируется и по завершении карьеры футболиста пойдёт работать "лежачим полицейским"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 5 июля 2018, 07:53

      Мне кажется пора уже ФИФА по аналогии с "Золотой малиной" в кинематографе, учредить собственный Приз "За лучшую симуляцию года" в футболе. А чего стесняться? Иначе таким симулянтам как Неймар, Пепе и др. будет только по кайфу устраивать подобные представления.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 07:49

      И плачут вместе с ним...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 5 июля 2018, 06:55

      Ну все началась неймарофобия! Самым первым этим начался заниматься Пипо Индзаги,его талант прородил много последователей!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11