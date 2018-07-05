Маттеус: «Неймару не стоит переигрывать! Люди смеются над ним!»

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус считает, что форварду сборной Бразилии Неймару стоит меньше симулировать.

«Неймар – это футболист мирового класса. Но ему не стоит переигрывать на поле.

Он невероятный футболист, один из пяти лучших в мире, так зачем он все на столько драматизирует? Люди смеются над ним!

Пока он еще не доказал, что он лучший, потому что в чемпионате Франции легко завоевать титулы», – считает Маттеус.

На проходящем чемпионате мира-2018 в России Неймар критикуется за симуляции и затягивание времени.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят