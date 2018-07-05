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  • Маттеус: «Неймару не стоит переигрывать! Люди смеются над ним!»

Маттеус: «Неймару не стоит переигрывать! Люди смеются над ним!»

5 июля 2018, 06:46
7

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус считает, что форварду сборной Бразилии Неймару стоит меньше симулировать.

«Неймар – это футболист мирового класса. Но ему не стоит переигрывать на поле.

Он невероятный футболист, один из пяти лучших в мире, так зачем он все на столько драматизирует? Люди смеются над ним!

Пока он еще не доказал, что он лучший, потому что в чемпионате Франции легко завоевать титулы», – считает Маттеус.

На проходящем чемпионате мира-2018 в России Неймар критикуется за симуляции и затягивание времени.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Источник: AS
Чемпионат мира Бразилия Неймар Маттеус Лотар
Комментарии (7)
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Кривоножка
1530762917
Ну все началась неймарофобия! Самым первым этим начался заниматься Пипо Индзаги,его талант прородил много последователей!
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KOLBIS
1530766177
И плачут вместе с ним...
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oyabun
1530766426
Мне кажется пора уже ФИФА по аналогии с "Золотой малиной" в кинематографе, учредить собственный Приз "За лучшую симуляцию года" в футболе. А чего стесняться? Иначе таким симулянтам как Неймар, Пепе и др. будет только по кайфу устраивать подобные представления.
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Рубик Докоян
1530770692
Возможно он тренируется и по завершении карьеры футболиста пойдёт работать "лежачим полицейским"...
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OfaZavr
1530774806
да уж имидж и репутацию подпорчивает себе, стоит призадуматься на будущее.
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Бухбух
1530778823
Нужно просто прекратить свистеть, когда Неймар падает и никаких штрафных ударов за его падения не назначать !!!
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zigbert
1530862875
Конечно Неймар ,игрок высокого класса, но катание по газону не украшает его.
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