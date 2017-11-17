Киммих: «Маттеус? Я не знаю, как он играл в молодости»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о футбольных кумирах своего детства.

«Лично я старался всегда брать пример с Хави и Швайнштайгера. Это достойные футболисты для подражания.

Свою первую футболку я получил из рук бывшего игрока дортмундской «Боруссии» Томаша Росицки. Еще на меня производила большое впечатление игра Крассимира Балакова.

Сравнение с Лотаром Маттеусом? Мне только 22 года, и я не знаю, как выглядел молодой Маттеус в игре. Когда он играл на чемпионате мира 1990 года, я еще не родился», – заявил Киммих.

Напомним, что Киммих стал лучшим ассистентом квалификации к чемпионату мира-2018 в зоне УЕФА. Футболист «Баварии» сделал девять голевых передач.